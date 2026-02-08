11:57, 08 фев 2026

Восьмого февраля на всех участках зоны специальной военной операции сохранялась напряженная обстановка. Боевые действия велись с применением артиллерии, высокоточного оружия и беспилотников, при этом противник продолжил обстрелы российских приграничных территорий.

Разведка помогла накрыть укрепления противника

Подразделения группировки «Восток» провели успешную операцию по уничтожению оборонительных позиций украинских формирований. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны России. Беспилотники-разведчики обнаружили систему вражеских укреплений, после чего их координаты передали артиллеристам, работающим на гаубицах Д-30. Серия точных ударов привела к полному уничтожению опорных пунктов и личного состава противника на этих позициях.

За прошедшие сутки, согласно данным пресс-центров группировок «Запад», «Южная» и «Восток», в зоне проведения специальной военной операции было уничтожено 40 пунктов управления беспилотной авиацией противника.

Ночные взрывы в Одессе

В ночь на восьмое февраля по объектам в Одессе был нанесен удар. Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил о прогремевших в городе взрывах и работе системы противовоздушной обороны. После налета в городе возник крупный пожар. Поражен объект противника после атаки беспилотников типа «Герань», говорится в публикации. Военный корреспондент Юрий Котенок уточнил, что удары пришлись на район морского порта Одессы.

Белгород снова под огнем

Приграничные территории России продолжили подвергаться атакам со стороны украинских формирований. Согласно информации канала «Военкоры русской весны», над Белгородом и его окрестностями сработала система ПВО, которая отразила ракетную атаку. Губернатор региона Вячеслав Гладков предварительно сообщил, что пострадавших нет.

Противник использовал американские реактивные системы залпового огня HIMARS, целясь в объекты энергетической инфраструктуры. В результате налета в городе начались отключения электроснабжения. Канал «Два майора» указал источник обстрелов — пуски производились с окраин Харькова в направлении Белгорода. Авторы канала отметили, что городу, из которого ведется огонь по российской территории, в перспективе грозит серьезная ответная реакция.

Продвижение на Харьковском участке

На Харьковском направлении зафиксировано освобождение села Чугуновка в Купянском районе. По данным источников, мотострелки из 83-го и 344-го полков взяли этот населенный пункт, который войдет в состав формирующегося плацдарма. Военный корреспондент Александр Коц высказал мнение, что следующей целью на данном направлении может стать выход на линию Курганное — Малый Бурлук, что позволит частично заблокировать переброску резервов противника на Купянск через Великий Бурлук.

Переброска сил в Сумской области

На Сумском направлении украинское командование, стремясь стабилизировать положение, перебросило дополнительные силы в районе ранее освобожденной российскими войсками Поповки. Все подразделения территориальной обороны в этом районе были переданы в подчинение командирам 253-го полка ВСУ. Есть предположения, что противник планирует попытку вернуть утраченные позиции.

Бои на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения Вооруженных Сил России расширяют зону контроля. На южном участке фронта, в районе села Никифоровка, линия соприкосновения смещается к Федоровке Второй. Российские войска установили контроль над всеми ключевыми высотами восточнее Никифоровки.

Также расширен контроль на северных подступах к Приволью, а в районе Миньковки продолжаются интенсивные бои. Источники сообщают, что в районе Орехово-Васильевки российским бойцам удалось практически замкнуть окружение группировки противника.

Инцидент в Днепропетровской области

В зоне, контролируемой киевским режимом, произошел инцидент с участием сотрудников территориальных центров комплектования. Как передает канал «Военкоры русской весны», в Днепропетровской области сотрудники ТЦК забили до смерти мужчину. 55-летний житель области скончался от полученной травмы головы. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru