12:02, 08 фев 2026

В Пекине внимательно следят за событиями на Украине — возможно, извлекая уроки на случай обострения ситуации с Тайванем. Китайские аналитики провели собственные подсчёты потерь украинской стороны и пришли к выводам, которые их откровенно ошеломили, пишет Царьград.

Подсчёты китайских экспертов

Издание Sohu опубликовало статью с анализом потерь тех, кто воевал против российской армии. Речь идёт не только о военнослужащих ВСУ, но и об иностранных наёмниках, массово прибывавших на Украину с 2022 года.

Китайские журналисты отмечают особенно большой приток «диких гусей» из Южной Америки. С 2022 по 2023 год основной поток составляли боевики из США, Грузии и европейских стран. С конца 2023 года начался наплыв южноамериканцев — преимущественно из Колумбии, Бразилии и Аргентины.

Среди иностранных бойцов были выходцы из Мексики, Чили, Перу, Гватемалы, Коста-Рики, Уругвая и других государств. Киев рассчитывал, что эти наёмники помогут сдержать продвижение российских войск.

Статистика ликвидированных наёмников

Телеграм-канал TracNaziMerc провёл подсчёт погибших иностранных боевиков по некрологам. Лидирует Колумбия — найдено свыше 500 некрологов. Это объясняется тем, что из этой бедной страны приезжало наибольшее количество наёмников, надеявшихся заработать на войне в Европе.

На втором месте американцы — около сотни погибших. Далее идут грузины (87 человек), бразильцы (52 человека) и британцы (46 человек). Однако эти цифры меркнут на фоне потерь самих украинских военных.

Случайная утечка от «Киевстар»

В 2023 году украинский оператор мобильной связи «Киевстар» случайно обнародовал данные, которые киевский режим старательно скрывал. В «патриотическом» видеоролике компания упомянула о «400 тысячах погибших героев». Так общественность узнала приблизительную цифру убитых военнослужащих ВСУ на тот момент.

По расчётам китайских экспертов, к концу 2025 года число погибших украинских военных превысило 700 тысяч человек. Авторы статьи подчёркивают, что эта информация не получила должного освещения в мировых СМИ.

Недоумение китайских наблюдателей

Аналитики из КНР выражают удивление по поводу позиции Владимира Зеленского, который продолжает уклоняться от мирных переговоров. При очевидном военном поражении и колоссальных потерях украинский президент явно заинтересован в продолжении конфликта.

Китайские журналисты пришли к выводу, что Зеленский намерен продолжать войну даже ценой как минимум миллиона жизней. Эта позиция вызывает в Пекине откровенное недоумение.

Недавно Зеленский заявил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 55 тысяч военнослужащих. При этом он оговорился, что многие числятся пропавшими без вести — что делает официальную статистику ещё более спорной на фоне китайских подсчётов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru