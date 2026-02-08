Все новости Уфы и Башкортостана
"Тела вывозят уже КамАЗами": Сразу три контрнаступа ВСУ. "Захвачены 7 населёнников". "Две папки на столе Путина – заморозка или мобилизация"

"Тела вывозят уже КамАЗами": Сразу три контрнаступа ВСУ. "Захвачены 7 населёнников". "Две папки на столе Путина – заморозка или мобилизация"

12:09, 08 фев 2026

Украинские информационные ресурсы на прошлой неделе запустили широкую кампанию о якобы начавшихся контрнаступательных операциях ВСУ. Поводом стало отключение терминалов спутниковой связи Starlink в зоне боевых действий, которое, по версии киевских источников, привело к полной потере связи российскими войсками, пишет Царьград.

Что утверждают украинские источники

5 февраля украинские блогеры заявили о начале контрнаступления на Днепропетровском и Восточно-Запорожском направлениях. Согласно распространяемой информации, ВСУ якобы захватили Вербовое, Вишнёвое, Егоровку, Приволье и Степовое, а также начали бои за Калиновское. Спустя два дня украинский блогер Анатолий Шарий добавил к списку ещё два населённых пункта, заявив о «захвате семи населённиками» и возможности возврата под контроль всей Днепропетровской области.

Параллельно распространялась информация о стягивании украинских элитных подразделений к границам Белгородской области. Среди якобы переброшенных частей называли 83-ю бригаду, 3-ю отдельную штурмовую бригаду «Азов», 125-ю бригаду и силы специальных операций.

7 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский «анонсировал» скорые изменения на Гуляйпольском направлении. Это заявление прозвучало на фоне активного наступления российской армии в Запорожской области, что некоторые наблюдатели сравнили с риторикой украинского командования перед контрнаступлением 2023 года.

Версия о проблемах со связью

Основой для информационной кампании стала история с отключением терминалов Starlink. После введения процедуры верификации пользователей, главным требованием которой фактически стало наличие украинского паспорта, киевские медийщики начали утверждать, что ВС России остались без связи, штурмовые действия остановлены, а российские войска начали отступать.

Однако российские военные корреспонденты опровергли эти утверждения. Боец с Харьковского направления, автор канала «Без Ретуши», сообщил, что никакой остановки штурмовых действий не произошло, а в течение суток почти на всех участках интернет был восстановлен различными способами.

При этом в сети продолжают появляться видеообращения самих украинских военных, жалующихся на проблемы с верификацией и длительное ожидание восстановления связи.

Цена операций

Интересно, что сами украинские источники признают колоссальные потери личного состава ВСУ в ходе заявленных операций. Согласно распространяемой информации, погибших вывозят КамАЗами, набитыми доверху. Описываются конкретные эпизоды, когда два грузовика загружали телами погибших в районе Дмитровки, а также при боях за Калиновское.

Украинские источники объясняют возможность проведения операций при таких потерях быстрым пополнением рядов солдатами сразу после учебки, которых и «кладут в первые же дни». Один из нацистов заявил, что потери украинской армии выросли до 275 тысяч человек.

Что говорят российские военкоры

Анализ сводок российских военных корреспондентов и ряда украинских военных экспертов не подтвердил ни один из заявленных «прорывов». Военный обозреватель «Воин DV» 7 февраля сообщил об отражении 11 механизированных контратак ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». За сутки российские войска освободили около 5 квадратных километров и продолжают бои за Железнодорожное.

Военный обозреватель Юрий Подоляка отметил, что министерство обороны Украины было предупреждено об отключении связи не менее недели назад и сейчас в авральном темпе пытается решить проблематику собственной связи, не думая ни о каких контрнаступлениях.

Бойцы спецназа ВДВ, авторы канала «Архангел Спецназа», назвали информацию о прорыве на Восточно-Запорожском направлении вбросом. По их данным, никаких накатов не было, обстановка остаётся прежней, а резервные средства связи никуда не делись.

Автор канала «Дневник Десантника» сообщил о расширении зоны контроля российской армии на северной окраине Приволья, что противоречит украинским заявлениям о захвате этого населённого пункта.

Политический контекст

На фоне информационных вбросов о контрнаступлениях начали распространяться «инсайды» о переговорах в ОАЭ. В связи с публичным отказом Зеленского выводить войска с Донбасса, некоторые каналы, мимикрирующие под российские, начали писать о якобы стоящем перед российским руководством выборе между заморозкой конфликта по линии боевого соприкосновения или весенней мобилизацией.

По данным оппозиционного украинскому режиму канала «Легитимный», Зеленский и его окружение поставили негласную задачу «утилизировать как можно больше бывших военных», которых сначала комиссовали, а затем снова мобилизовали. Якобы президент Украины считает их балластом, требующим миллиардных затрат на лечение и выплаты, при этом опасаясь их негативного отношения и возможных «ветеранских майданов» в будущем.

Таким образом, массированная информационная кампания украинских источников о якобы начавшихся контрнаступлениях не нашла подтверждения у российских военных корреспондентов и независимых наблюдателей.

