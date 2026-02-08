Хотите пересидеть? Не получится. Военврач Евич обратился к каждому в России

12:19, 08 фев 2026

Военный медик Юрий Евич, участвующий в боевых действиях с 2014 года, обратился с предупреждением ко всем жителям страны. По его словам, отсидеться в стороне не удастся никому. Об этом сообщает Царьград.

Хирург, прошедший путь от Донбасса до Сирии, не стал скрывать масштаб грядущих проблем.

«Нашему поколению предстоят тяжелейшие испытания, тяжелейшие жертвы. И не факт вообще, что мы переживём», — заявил Евич.

При этом он подчеркнул: как деды смогли защитить землю, так и нынешнее поколение должно справиться с задачей, хоть это будет крайне сложно.

Готовят капли в море

Евич занимается обучением добровольцев тактической медицине. Только за 2023 год его команда подготовила около 46 тысяч человек по всей стране — причём на общественных началах, без государственной поддержки. Однако, по мнению военврача, этого катастрофически мало.

«Если учесть, какая это большая война, то людей нужно готовить десятками миллионов. Потому что это капля в море», — объяснил медик.

Помимо участия в конфликтах, затрагивающих Россию, его команда занимается анализом и передачей боевого опыта.

Учиться должны все

Евич убеждён: базовые навыки тактической медицины необходимы каждому жителю страны. Ранение может получить любой человек, а вот помочь пострадавшему до приезда медиков способен не каждый. Поэтому подготовка нужна всем без исключения.

«Имея перед глазами пример Ирана, нужно понимать, что те, кто не на фронте, должны будут в тылу поддерживать порядок. Ракета или дрон может прилететь в любое место», — пояснил военврач.

Он напомнил: то, что сегодня женщин не берут на фронт, завтра может измениться, если ситуация ухудшится.

Месяц вместо двух часов

В условиях СВО каждый боец обязан уметь оказать себе первую помощь, особенно учитывая дронную угрозу. Командиры медицинских пунктов должны собирать ресурсы, разворачивать полевые госпитали и организовывать эвакуацию. Чтобы научить медиков всему необходимому, требуется около месяца, хотя некоторые считают этот срок завышенным.

Для сравнения: на Западе подготовка медика-сержанта занимает от 36 до 98 недель.

«У нас иногда господствует подход, что надо два часа на медподготовку бойцу и вперёд. Я очень надеюсь дожить до момента, когда все виновные в этом предстанут перед судом», — возмущается Евич.

Воруют и все об этом знают

Отдельно военврач коснулся проблемы коррупции в высших эшелонах власти. По его словам, измен и вредительства там хватает с избытком. Регулярные посадки генералов и сообщения об украденных миллиардах он назвал ситуацией «за гранью добра и зла».

«Скажите, вот, он сидел воровал, и никто не знал? Ни из подчиненных, ни из начальства, ни из контролирующих?» — задаётся вопросом Евич.

С 2014 года он не может понять, как люди не осознают: желание украсть по мелочи сегодня дорого обходится другим, а завтра — самому вору.

Менять жизнь придётся всем

Евич предупредил: работать придётся каждому. Надежды на то, что кто-то победит, а остальные продолжат жить по-прежнему, не оправдаются.

«Нам нужно всем изменить свою жизнь, искоренить грехи. Самое главное — искоренить аборты, это ужасное преступление», — заявил медик.

Военврач настаивает — без изменения отношения общества к базовым вещам справиться с грядущими испытаниями будет невозможно.

