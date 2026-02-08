Хотите пересидеть? Не получится. Военврач Евич обратился к каждому в России
12:19, 08 фев 2026
Военный медик Юрий Евич, участвующий в боевых действиях с 2014 года, обратился с предупреждением ко всем жителям страны. По его словам, отсидеться в стороне не удастся никому. Об этом сообщает Царьград.
Хирург, прошедший путь от Донбасса до Сирии, не стал скрывать масштаб грядущих проблем.
При этом он подчеркнул: как деды смогли защитить землю, так и нынешнее поколение должно справиться с задачей, хоть это будет крайне сложно.
Готовят капли в море
Евич занимается обучением добровольцев тактической медицине. Только за 2023 год его команда подготовила около 46 тысяч человек по всей стране — причём на общественных началах, без государственной поддержки. Однако, по мнению военврача, этого катастрофически мало.
Помимо участия в конфликтах, затрагивающих Россию, его команда занимается анализом и передачей боевого опыта.
Учиться должны все
Евич убеждён: базовые навыки тактической медицины необходимы каждому жителю страны. Ранение может получить любой человек, а вот помочь пострадавшему до приезда медиков способен не каждый. Поэтому подготовка нужна всем без исключения.
Он напомнил: то, что сегодня женщин не берут на фронт, завтра может измениться, если ситуация ухудшится.
Месяц вместо двух часов
В условиях СВО каждый боец обязан уметь оказать себе первую помощь, особенно учитывая дронную угрозу. Командиры медицинских пунктов должны собирать ресурсы, разворачивать полевые госпитали и организовывать эвакуацию. Чтобы научить медиков всему необходимому, требуется около месяца, хотя некоторые считают этот срок завышенным.
Для сравнения: на Западе подготовка медика-сержанта занимает от 36 до 98 недель.
Воруют и все об этом знают
Отдельно военврач коснулся проблемы коррупции в высших эшелонах власти. По его словам, измен и вредительства там хватает с избытком. Регулярные посадки генералов и сообщения об украденных миллиардах он назвал ситуацией «за гранью добра и зла».
С 2014 года он не может понять, как люди не осознают: желание украсть по мелочи сегодня дорого обходится другим, а завтра — самому вору.
Менять жизнь придётся всем
Евич предупредил: работать придётся каждому. Надежды на то, что кто-то победит, а остальные продолжат жить по-прежнему, не оправдаются.
Военврач настаивает — без изменения отношения общества к базовым вещам справиться с грядущими испытаниями будет невозможно.
