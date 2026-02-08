"Смерть дышит ему в спину": Мрачное пророчество о судьбе Зеленского вспомнили в Сети

12:23, 08 фев 2026

В соцсетях снова вспомнили прогноз заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о судьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Высказывание было сделано некоторое время назад, но именно сейчас оно получило широкое распространение в Сети. Медведев предупреждал, что главе киевского режима грозит трагический конец: «Смерть дышит ему в спину», пишет Царьград.

Сбывшиеся предсказания

Дмитрий Медведев периодически публикует футуристические прогнозы, которые, по его словам, даже если кажутся абсурдными, со временем сбываются. Ряд его политических пророчеств действительно оправдался. Так, зампред Совбеза предсказал введение торговых пошлин США в отношении европейских товаров — это произошло в 2025 году. Также Медведев заранее говорил об интересе Соединённых Штатов к Гренландии. Сейчас президент Дональд Трамп открыто требует передачи острова под контроль США.

Скептики утверждают, что Медведев подгоняет расплывчатые заявления под события, которые уже произошли. Тем не менее интерес к его прогнозам сохраняется.

Зеленский как политический фурункул

В своём заявлении о Зеленском Медведев использовал характерные для него образные выражения. Он написал, что «остро отточенный скальпель истории уже занесён» над украинским лидером, а «вскрытие гнойника неизбежно». Зампред Совбеза сравнил главу киевского режима с фурункулом, после удаления которого наступит выздоровление.

По мнению Медведева, фигура Зеленского как политика стремительно изживает себя. Зампред Совбеза не скрывает уверенности в том, что украинский лидер не сможет избежать расплаты за содеянное. «Головы ему не сносить», — заявил Медведев.

Предостережение европейским лидерам

Ранее Дмитрий Медведев высказывался и о будущем европейских лидеров. Он напомнил о Великой Отечественной войне, завершившейся победой над нацизмом, и предостерёг руководителей ЕС, что они могут закончить так же, как Адольф Гитлер. При этом Медведев не стал называть конкретных имён, ограничившись упоминанием немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Прогнозы заместителя председателя Совета Безопасности России продолжают вызывать резонанс в информационном пространстве. Его заявления о судьбе украинского лидера снова оказались в центре внимания пользователей соцсетей, вызвав волну обсуждений.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru