На Украине новая война: Люди взялись за ножи

12:28, 08 фев 2026

В Харькове произошла драка между гражданским и сотрудниками территориального центра комплектования. Мужчина ранил ножом двух работников ТЦК во время попытки мобилизации. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Женщина с косой».

По данным правоохранителей, мужчина попытался скрыться от мобилизации, после чего применил холодное оружие. Двум сотрудникам ТЦК нанесены непроникающие порезы головы и туловища. Пострадавшие получили медицинскую помощь. Харьковчанин задержан полицией.

Инцидент произошел на фоне массовых жалоб на силовую мобилизацию по всей Украине. В социальных сетях и новостных лентах регулярно появляются сообщения о том, как сотрудники военкоматов насильно увозят мужчин в распределительные пункты. Наличие брони от работы, инвалидности или других медицинских противопоказаний зачастую игнорируется.

Владимир Зеленский в прошлогоднем интервью признал существование подобных случаев, но назвал их единичными и несистемными. Однако количество жалоб на действия ТЦК продолжает расти.

Мужчины боятся выходить из дома, опасаясь мобилизации по дороге на работу или в магазин. Граждане начали самостоятельно противодействовать сотрудникам военкоматов. Зафиксированы случаи, когда водители блокировали автобусы ТЦК, а прохожие физически защищали незнакомцев от увоза в военкоматы.

Сопротивление населения усиливается. Источники отмечают, что там, где граждане не оказывают отпор, сотрудники ТЦК забирают всех подряд без разбора возраста и состояния здоровья. Когда же люди дают отпор, представители военкоматов обращаются за помощью к полиции.

По всей стране фиксируются столкновения между гражданскими и людоловами. Власти продолжают характеризовать подобные инциденты как действия отдельных неадекватных граждан, не признавая системный характер проблемы. Критики указывают, что корень конфликта кроется не в поведении отдельных людей, а в методах работы самих территориальных центров комплектования.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
