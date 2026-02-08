Все новости Уфы и Башкортостана
Подоляка: "Такого в истории Украины никогда не было". Эта атака изменила СВО - требуется экстренная помощь от Польши

12:32, 08 фев 2026

Украина пережила беспрецедентную атаку по энергетической инфраструктуре. Впервые за всю историю страны полностью прекратилась выработка электричества — об этом сообщила национальная компания «Укрэнерго». Ракетные удары были нанесены дважды: ночью и утром.

Что произошло с АЭС

Под прицел попали ключевые высоковольтные подстанции, через которые атомные станции передают энергию в общую сеть. В результате все АЭС на подконтрольных Киеву территориях были экстренно остановлены — именно это означает дипломатичное слово «разгружены» из официального заявления. Раньше Украина месяцами испытывала дефицит электроэнергии, но хоть что-то вырабатывала самостоятельно. Теперь ситуация качественно иная.

Публицист Юрий Подоляка не скрывает масштаба катастрофы: из строя выведены главные подстанции, передающие мощность от энергоблоков в систему. Даже импорт из Европы не спасает положение. Большая часть страны осталась без света. При этом киевская ПВО традиционно рапортует об успехах — якобы «почти всё сбили». Подоляка допускает, что это может быть попыткой через международные структуры заставить Москву прекратить удары.

Масштаб разрушений

По всей Украине введены аварийные отключения 4,5-5 очереди, а на востоке и севере действуют спецграфики. Министр энергетики Денис Шмыгаль подтвердил: удары пришлись по подстанциям и линиям электропередачи напряжением 750 и 330 киловольт — это становой хребет энергосистемы. Диспетчеры «Укрэнерго» экстренно запросили помощь у Польши.

Особенно пострадала крупнейшая в Европе электроподстанция на 750 киловольт во Львовской области. Как объяснил председатель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, этот объект регулирует электроснабжение западных регионов, объединяя выдачу энергии Хмельницкой и Ровенской АЭС, балансируя за счёт Бурштынской и Добротворской ТЭС. Через эту подстанцию идёт импорт и аварийная помощь из Евросоюза. По прогнозу Игнатьева, ближайшие четыре дня в энергетике будут критическими.

Цифры и реакция

Украинские военные отчитались о перехвате 24 ракет из 39 и 382 дронов из 408. Эти цифры выглядят особенно странно на фоне тотального блэкаута. Даже президент Зеленский не выдержал и раскритиковал работу ПВО. Он заявил о «довольно жёстком разговоре» про мобильные огневые группы и потребовал от руководства областей, Воздушных сил и Минобороны усилить компонент защиты в ближайшие дни.

Теперь вся Украина может оказаться в состоянии длительного блэкаута. Атомные станции снизили мощность, резервы исчерпаны, импорта недостаточно. Возможно, этот удар станет переломным моментом в конфликте — страна впервые столкнулась с полной остановкой энергогенерации.

