Сводка с фронтов СВО 9 февраля: Starlink "лёг", русские без связи? Враг рад, готовит большой "контрнаступ"

14:28, 09 фев 2026

Стало известно об отключении терминалов спутниковой связи Starlink, которые использовались российской армией. Информацию распространили военные аналитики, отметившие, что под деактивацию попали как трофейные устройства, так и терминалы, закупленные по серым схемам за рубежом.

Проблемы со связью и планы противника

По данным украинских и западных источников, ВСУ рассматривают возможность контратак в районах Покровска и Гуляйполя — там, где российские войска в последнее время добились наиболее значительных успехов. Военные эксперты отмечают, что сложности со связью действительно зафиксированы на ряде участков фронта, пишет Царьград.

Военный телеграм-канал «Военная хроника» сообщает: некоторые украинские источники предполагают, что отключение российских терминалов Starlink может стать удобным моментом для активных действий. Однако аналитики подчеркивают, что для реального результата потребуются значительные ресурсы — техника, резервы и боеприпасы. Локальные вылазки не смогут изменить ситуацию на фронте.

При этом военные эксперты уточняют, что связь в российской армии не была полностью построена на американских терминалах — существуют альтернативные каналы коммуникации, которые продолжают функционировать. Уже сейчас противник предпринимает попытки контратак на Гуляйпольском направлении, под Купянском и Покровском, но пока без результатов.

Ситуация в Белгородской области

В Белгороде и области сохраняется сложная обстановка после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, включая теплоэлектроцентрали. Быстрое восстановление объектов затруднено из-за продолжающихся атак противника.

Как сообщает телеграм-канал «Два майора», в регионе принято решение о сливе воды из батарей отопления для предотвращения их повреждения при минусовых температурах. Работают подготовленные обогревательные пункты, власти области поддерживают связь с федеральным центром. Комплекс мер, принятых осенью, когда стало понятно, что энергетика региона окажется под ударом, позволил подготовиться к экстренной ситуации.

По данным канала, ВСУ применяют тактику, при которой сначала атакуют жилые дома, чтобы заставить системы ПВО «Панцирь» израсходовать боекомплект, после чего наносят удары американскими HIMARS по энергообъектам.

Обстрелы и удары

В течение суток беспилотники противника были сбиты над Тульской, Курской и Брянской областями, под Херсоном и в Краснодарском крае. В Каховке в результате обстрела на рынке получили ранения мужчина и женщина.

Ночью российские войска нанесли удары по Днепропетровской и Одесской областям. В Одессе под удар попали портовая и газораспределительная инфраструктура, работа украинской ПВО привела к поражению гражданских объектов. Кроме того, ракетным вооружением был атакован аэродром в Василькове Киевской области.

Удар по аэродрому Васильков

Особое внимание военные эксперты обращают на российский удар по аэродрому под Васильковом. Объект атаковали оперативно-тактическими ракетами «Искандер» на протяжении всего вечера 8 февраля. По оценкам аналитиков, на аэродром прилетело девять ракет, каждая из которых способна нанести значительные разрушения. Военные зафиксировали вторичные детонации и пожары.

Известно, что аэродром использовался для временного размещения звеньев истребителей F-16AM. Даже при отсутствии самих самолетов, которые часто используют подготовленные участки автотрасс в качестве аэродромов подскока, в Василькове могли оставаться боекомплект и оборудование инженерно-авиационной службы. Сообщений о применении батарей ЗРК Patriot PAC-3 MSE не поступало.

По информации британского издания Financial Times, у украинских войск практически не осталось ракет для комплексов Patriot. Даже уцелевшие системы ПВО американского производства сейчас не используются из-за нехватки боекомплекта.

Ситуация на линии фронта

Группировка войск «Север» заняла село Сидоровка в Сумской области, расположенное близко к стыку Брянской и Курской областей России. В том же районе российские войска подошли к Белой Березе и Комаровке. К юго-востоку идут бои в Мирополье. На Сумском направлении для противника создан еще один проблемный участок, а само направление значительно расширилось. Противник вынужден растягивать войска и использовать последние резервы.

На Харьковском направлении продвижение группировки войск «Север» составляет десятки и сотни метров в сутки — настолько тяжелые идут бои, хотя российская авиация и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» работают ежедневно.

Южнее российские войска продолжают операцию по окружению Константиновки. В течение суток зафиксировано продвижение с юго-запада, от Яблоновки.

В Запорожской области, учитывая стремительное наступление российской армии, особенно в восточной части региона на подступах к Орехову, противник постоянно пытается контратаковать. Украинская бронетехника уничтожается на подступах к Первомайскому и Великомихайловке.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru