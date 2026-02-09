Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Тихая война": На Украине назвали две причины, почему стали чаще нападать на сотрудников ТЦК

"Тихая война": На Украине назвали две причины, почему стали чаще нападать на сотрудников ТЦК

14:33, 09 фев 2026

На Украине набирает обороты внутренний конфликт между населением и территориальными центрами комплектования. Если раньше дело ограничивалось перепалками, то теперь в дело идут ножи, огнестрельное оружие и даже взрывчатка. Украинские телеграм-каналы выделили две основные причины роста агрессии.

Статистика становится тревожной

С начала конфликта на территории страны произошло 272 нападения на работников ТЦК, сообщают официальные источники. Четверо военных комиссаров погибли, возбуждено 205 уголовных дел. Однако цифры не передают главного — резкий скачок произошел именно в последние месяцы, отмечает телеграм-канал «Политика страны».

Динамика впечатляет: в 2022 году зафиксировали всего пять инцидентов, в 2023-м — 38, в 2024-м — 118. А в 2025 году счет уже пошел на сотни — 341 случай. Начальник Нацполиции Иван Выговский констатирует лавинообразный рост сопротивления.

География насилия расширяется

Хроника последних недель выглядит угрожающе. 25 декабря в Днепре мужчина набросился с ножом на двух сотрудников ТЦК — те вынуждены были открыть предупредительный огонь. Практически одновременно в городе зафиксирована смерть человека после столкновения с экипажем военкомата.

11 января во Львове местный житель ударил ножом военкома в живот при проверке документов. Спустя три дня там же объявили план «Перехват» после обстрела микроавтобуса ТЦК. 23 января в селе Солонка неизвестный швырнул в сторону мобилизаторов страйкбольную гранату. 29 января в Умани — удар ножом в шею, 1 февраля в Виннице — стрельба по оповестительной группе.

5 февраля произошло сразу два эпизода: во Львове женщина открыла огонь по машине ТЦК, в Одессе зафиксировано ножевое ранение во время облавы. 6 февраля в Ровно гражданские автомобили перекрыли дорогу автобусу с мобилизованными и помогли им скрыться.

Первая причина — жестокость методов

Эксперты называют радикализацию самих способов мобилизации главным фактором роста агрессии. Сотрудники ТЦК практически не ограничивают себя в средствах. Ежедневно в сеть попадают ролики с избиениями граждан, применением газовых баллончиков, стрельбой.

Параллельно вскрываются факты массовой коррупции в территориальных центрах и издевательств над призывниками в распределительных пунктах. В массовом сознании украинцев военкомы перестали быть представителями государства — теперь их воспринимают как карательный и продажный механизм. Свежие соцопросы показывают: деятельность ТЦК и мобилизацию граждане включают в список основных угроз.

Вторая причина — усталость от войны

Простая усталость от продолжающегося конфликта стала вторым ключевым фактором. Об этом признают даже представители окружения Зеленского. Социологические исследования фиксируют: количество тех, кто готов закончить войну ценой отказа от Донбасса, за последнее время увеличилось вдвое.

Власть пока не готова идти на такой шаг, однако риторика президента меняется — он все чаще упоминает необходимость «скорее завершить войну». Назначение Михаила Федорова министром обороны и обещания бороться с «бусификацией» усилили у части населения ощущение близкого финала. Логика граждан проста: нужно перетерпеть еще немного и избежать встречи с ТЦК.

Работать стало опасно

Такой психологический сдвиг дает опасный эффект. Чем жестче давление и активнее мобилизация, тем выше вероятность силового отпора — как на улицах, так и в армии, где растет число самовольных оставлений частей.

Сами работники ТЦК признают: служба превратилась в опасное занятие. Один из военкомов рассказывает, что почти каждая проверка документов оборачивается дракой — прохожие сочувствуют задержанным и пытаются их освободить. После смены форму снимают и добираются домой по-граждански. При этом план по проверке документов никто не отменял: не выполнил — могут отправить в штурмовую бригаду.

Деньги решают все

Распространенное мнение о том, что в ТЦК служат преимущественно ветераны, не соответствует действительности. По словам источника телеграм-канала, в его подразделении таких только трое. Большинство — люди, попавшие туда через связи и взятки.

Именно они формируют коррупционную схему: освобождение из «буса» на месте стоит до полутора тысяч долларов, выход из ТЦК — от 15 тысяч. Боевых ветеранов к этим операциям не допускают — они считаются чужими.

«Тихая война» внутри Украины становится все более громкой. Чем дольше затягивается конфликт, тем выше риск, что она выйдет из-под контроля — как для власти, так и для всей системы мобилизации. Последствия могут оказаться куда серьезнее, чем кажется сейчас.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 9 февраля: Starlink "лёг", русские без связи? Враг рад, готовит большой "контрнаступ"

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 9 февраля: Starlink "лёг", русские без связи? Враг рад, готовит большой "контрнаступ"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

На Украине новая война: Люди взялись за ножи
Россия/мир
На Украине новая война: Люди взялись за ножи
В Башкирии назвали основные причины гибели людей при пожарах в 2025 году
Происшествия в Башкирии
В Башкирии назвали основные причины гибели людей при пожарах в 2025 году
"Худшего исхода не избежать": названа главная ошибка, совершённая в начале СВО
Россия/мир
"Худшего исхода не избежать": названа главная ошибка, совершённая в начале СВО
От стариков мало толка на фронте: Украинцы сделали свой выбор, решение за Зеленским — ему придется рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста
Россия/мир
От стариков мало толка на фронте: Украинцы сделали свой выбор, решение за Зеленским — ему придется рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен