"Тихая война": На Украине назвали две причины, почему стали чаще нападать на сотрудников ТЦК

На Украине набирает обороты внутренний конфликт между населением и территориальными центрами комплектования. Если раньше дело ограничивалось перепалками, то теперь в дело идут ножи, огнестрельное оружие и даже взрывчатка. Украинские телеграм-каналы выделили две основные причины роста агрессии.

Статистика становится тревожной

С начала конфликта на территории страны произошло 272 нападения на работников ТЦК, сообщают официальные источники. Четверо военных комиссаров погибли, возбуждено 205 уголовных дел. Однако цифры не передают главного — резкий скачок произошел именно в последние месяцы, отмечает телеграм-канал «Политика страны».

Динамика впечатляет: в 2022 году зафиксировали всего пять инцидентов, в 2023-м — 38, в 2024-м — 118. А в 2025 году счет уже пошел на сотни — 341 случай. Начальник Нацполиции Иван Выговский констатирует лавинообразный рост сопротивления.

География насилия расширяется

Хроника последних недель выглядит угрожающе. 25 декабря в Днепре мужчина набросился с ножом на двух сотрудников ТЦК — те вынуждены были открыть предупредительный огонь. Практически одновременно в городе зафиксирована смерть человека после столкновения с экипажем военкомата.

11 января во Львове местный житель ударил ножом военкома в живот при проверке документов. Спустя три дня там же объявили план «Перехват» после обстрела микроавтобуса ТЦК. 23 января в селе Солонка неизвестный швырнул в сторону мобилизаторов страйкбольную гранату. 29 января в Умани — удар ножом в шею, 1 февраля в Виннице — стрельба по оповестительной группе.

5 февраля произошло сразу два эпизода: во Львове женщина открыла огонь по машине ТЦК, в Одессе зафиксировано ножевое ранение во время облавы. 6 февраля в Ровно гражданские автомобили перекрыли дорогу автобусу с мобилизованными и помогли им скрыться.

Первая причина — жестокость методов

Эксперты называют радикализацию самих способов мобилизации главным фактором роста агрессии. Сотрудники ТЦК практически не ограничивают себя в средствах. Ежедневно в сеть попадают ролики с избиениями граждан, применением газовых баллончиков, стрельбой.

Параллельно вскрываются факты массовой коррупции в территориальных центрах и издевательств над призывниками в распределительных пунктах. В массовом сознании украинцев военкомы перестали быть представителями государства — теперь их воспринимают как карательный и продажный механизм. Свежие соцопросы показывают: деятельность ТЦК и мобилизацию граждане включают в список основных угроз.

Вторая причина — усталость от войны

Простая усталость от продолжающегося конфликта стала вторым ключевым фактором. Об этом признают даже представители окружения Зеленского. Социологические исследования фиксируют: количество тех, кто готов закончить войну ценой отказа от Донбасса, за последнее время увеличилось вдвое.

Власть пока не готова идти на такой шаг, однако риторика президента меняется — он все чаще упоминает необходимость «скорее завершить войну». Назначение Михаила Федорова министром обороны и обещания бороться с «бусификацией» усилили у части населения ощущение близкого финала. Логика граждан проста: нужно перетерпеть еще немного и избежать встречи с ТЦК.

Работать стало опасно

Такой психологический сдвиг дает опасный эффект. Чем жестче давление и активнее мобилизация, тем выше вероятность силового отпора — как на улицах, так и в армии, где растет число самовольных оставлений частей.

Сами работники ТЦК признают: служба превратилась в опасное занятие. Один из военкомов рассказывает, что почти каждая проверка документов оборачивается дракой — прохожие сочувствуют задержанным и пытаются их освободить. После смены форму снимают и добираются домой по-граждански. При этом план по проверке документов никто не отменял: не выполнил — могут отправить в штурмовую бригаду.

Деньги решают все

Распространенное мнение о том, что в ТЦК служат преимущественно ветераны, не соответствует действительности. По словам источника телеграм-канала, в его подразделении таких только трое. Большинство — люди, попавшие туда через связи и взятки.

Именно они формируют коррупционную схему: освобождение из «буса» на месте стоит до полутора тысяч долларов, выход из ТЦК — от 15 тысяч. Боевых ветеранов к этим операциям не допускают — они считаются чужими.

«Тихая война» внутри Украины становится все более громкой. Чем дольше затягивается конфликт, тем выше риск, что она выйдет из-под контроля — как для власти, так и для всей системы мобилизации. Последствия могут оказаться куда серьезнее, чем кажется сейчас.

