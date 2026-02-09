14:39, 09 фев 2026

Владимир Зеленский сделал заявление относительно потерь Вооруженных сил Украины. Глава украинского государства сообщил, что за время боевых действий погибли 55 тысяч военнослужащих, из них 9 тысяч — в 2025 году. Заявление вызвало массовую критику как со стороны украинского общества, так и военных экспертов. Информацию о реакции на слова Зеленского распространяют украинские и российские источники.

Реакция на цифры

Украинцы восприняли озвученные потери с недоверием, пишет Царьград. На фоне массовой мобилизации, которая ежемесячно забирает около 30 тысяч человек, и растущих кладбищ по всей стране, цифра в 55 тысяч погибших выглядит неправдоподобно низкой. Министерство обороны Украины официально закупает землю под новые захоронения — только во Львовской области речь идет о 1,5 гектара.

Украинский военный блогер Бунятов заявил, что реальные потери как минимум в пять раз превышают официальные данные. По его оценке, только убитых насчитывается не менее 275 тысяч солдат. Многие подразделения ВСУ испытывают острый дефицит личного состава — известны случаи, когда участок обороны в несколько километров удерживает группа всего из трех человек.

Объяснение полковника

Российский военный эксперт, полковник Аслан Нахушев дал свое объяснение словам Зеленского. По его мнению, президент Украины формально не солгал, но использовал очень узкую трактовку понятия «погибшие в бою».

В официальную статистику попадают только те военнослужащие, которые погибли в первые сутки после получения смертельного ранения, чья смерть задокументирована установленным порядком, и на чьи семьи оформлены выплаты из бюджета. Это число соответствует бюджетной строке Министерства обороны Украины на компенсации погибшим на 1 февраля 2026 года.

Нахушев ранее рассказывал о переговорах в ОАЭ, где представитель США Уиткофф спросил главу ГУР МОУ Буданова*, почему Украина не принимает всех своих погибших, которых предлагает вернуть Россия. Тот ответил, что лимит в тысячу тел в месяц определяется бюджетной статьей на выплаты. Буданов* заявил, что если американская сторона хочет содействовать обмену павшими сверх этого лимита, то пусть оплачивает расходы из собственного кармана.

Скрытые категории

Если военнослужащий умер от ранения на вторые сутки, от инсульта, диабетической комы или обморожения непосредственно в бою — это уже другая категория потерь. Смерть в результате опрокидывания бронемашины, которая задавила находившегося рядом солдата, или перелом шеи при спрыгивании с танка классифицируются как дорожно-транспортное происшествие.

По данным полковника, официально пропавшими без вести числятся около 100 тысяч мужчин призывного возраста в регионах боевых действий. По всей Украине с 2022 года исчезли и до сих пор не найдены около 210 тысяч человек этой категории. Если вычесть из этого числа уклонистов и 9 тысяч живых пленных, которые тоже числятся пропавшими, то реальное количество погибших, тела которых не вернулись на родину, составляет около 154,5 тысяч человек.

Общая цифра безвозвратных потерь противника на 1 февраля 2026 года, по оценке Нахушева, составила 469,5 тысяч человек. К этому добавляются почти 500 тысяч дезертиров и тех, кто самовольно покинул часть, 1,8 миллиона уклонистов и 1,4 миллиона человек с постоянной бронью. При реальной численности населения Украины около 24 миллионов человек бюджет закладывается из расчета на 36 миллионов — разница оседает в карманах чиновников.

Приказ об утилизации

Украинский оппозиционный канал «Легитимный» опубликовал информацию о негласной установке, которую Зеленский и его окружение дали военным и территориальным центрам комплектования. Согласно этим данным, поставлена задача максимально сократить количество бывших военнослужащих, которых сначала комиссовали по состоянию здоровья, а затем снова мобилизовали.

Также планируется сокращение числа военных инвалидов через ограничение медицинской и финансовой помощи в тылу. Власть рассматривает эту категорию как финансовую нагрузку на бюджет, требующую миллиардных затрат на лечение и выплаты. Кроме того, эти люди представляют потенциальную угрозу для власти, так как недовольны своим положением и могут стать основой для будущих протестов ветеранов.

По информации источника, в текущем году власти Украины планируют избавиться от этой категории граждан. Многие из них могут не дожить до конца года из-за отсутствия должной поддержки. Пока общество молчит, власть проводит политику, которую источники называют геноцидом под прикрытием громких обещаний и пиара.

* Буданов включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru