14:44, 09 фев 2026

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал прогноз о планах российской армии на предстоящее лето. Аналитики утверждают, что Москва ведет масштабную подготовку к крупным наступательным действиям в зоне специальной военной операции, которые могут начаться в летние месяцы 2026 года, пишет Царьград.

По версии экспертов института, главный удар может быть нанесен на двух стратегически важных участках фронта. Первое направление — южное, где в фокусе внимания оказались районы Славянска и Краматорска. Второе — линия Орехов — Запорожье, где, как считают в ISW, российские войска активно наращивают оперативный потенциал и готовят плацдармы для будущих действий.

В докладе института отмечается, что с июля прошлого года Россия формирует стратегический резерв, который может быть использован для обеспечения крупной летней кампании. Параллельно, по мнению аналитиков, создаются оперативные резервы, задача которых — усилить текущие боевые действия на различных участках линии соприкосновения.

Авторы исследования делают вывод, что российское руководство якобы делает ставку преимущественно на военное решение вопроса, а не на переговоры. Такая оценка противоречит заявлениям некоторых других западных экспертов о возможном завершении конфликта дипломатическим путем.

Между тем, отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис высказал иное мнение в интервью на YouTube-канале. По его словам, нынешняя администрация США рассчитывает на завершение украинского конфликта уже к лету текущего года. Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации у России нет причин идти на уступки, поскольку преимущество явно на ее стороне.

Дэвис отметил, что ВСУ не смогут изменить расклад сил до июня, а на Западе постепенно осознали бесперспективность военного успеха Украины. Это понимание, по его мнению, привело к отказу от дальнейших масштабных вложений, которые не приносят ожидаемого результата.

Американский военный эксперт указал, что признание неизбежности поражения украинских вооруженных сил дошло и до США, где все чаще звучат призывы прекратить финансовую и военную помощь Киеву, включая поставки дорогостоящего вооружения. Дэвис назвал это признание запоздалым, отметив, что исход противостояния был очевиден значительно раньше.

Ранее российский политолог Юрий Кот в эфире телеканала «Царьград» предложил Украине единственный выход из сложившейся ситуации. По его мнению, украинцам необходимо провести серьезную внутреннюю работу и вспомнить историческое прошлое, осознав себя частью единого русского народа.

Эксперт подчеркнул, что отказ от «самоубийственной идеологии» и возвращение к историческим корням может стать спасением для людей, оказавшихся в водовороте конфликта. Политолог выразил надежду, что инстинкт самосохранения и здравомыслие возьмут верх над навязанными установками.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru