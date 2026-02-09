"Он ещё и втащить киллеру успел": Стали известны подробности состояния генерала Алексеева, "всё могло быть намного хуже"

14:48, 09 фев 2026

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев находится в сознании и может говорить после покушения, которое произошло 6 февраля в Москве. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Нападение произошло в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе. Неустановленный мужчина открыл огонь по генералу и скрылся с места преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавшего доставили в больницу, где он пришел в сознание.

Ранения и состояние

По информации Коца, генерал получил два огнестрельных ранения в живот и одно в ногу. Данные о ранении в грудную клетку, которые появились сразу после инцидента, официального подтверждения не получили. Состояние военного врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Военкор отмечает, что последствия могли оказаться значительно серьезнее, если бы не мгновенная реакция самого Алексеева. Выпускник Рязанского десантного училища практически сразу понял намерения нападавшего. В ограниченном пространстве подъезда он не стал отходить назад, а пошел на сближение с преступником. Эта тактика не дала возможности поднять пистолет на уровень головы жертвы.

Ранение в ногу указывает на то, что генерал схватил руку стрелявшего с оружием. Кроме того, он успел нанести удар нападавшему, фактически сорвав задуманное убийство. Эти секунды решили исход ситуации.

Помощь супруги

Критическую роль сыграла жена Алексеева, которая находилась поблизости в момент нападения. Она немедленно приступила к оказанию первой помощи — наложила жгут на ногу и прикрыла раны имевшимися под рукой предметами, не дожидаясь бригады медиков. По словам Коца, именно сочетание быстрой реакции генерала и хладнокровия его супруги позволило выиграть решающее время до приезда скорой помощи.

Жена военного через Коца поблагодарила всех, кто поддерживает семью в это время. Она пояснила, что временно не имеет возможности отвечать на звонки и сообщения из-за объективных обстоятельств — сейчас она лишена обычных средств связи и привычного распорядка.

Комментарий военкора

Коц обратил внимание на главное: «Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжёлые. Но всё могло быть намного хуже — киллер, очевидно, не был готов к тому, что ему дадут отпор».

Еще одна важная деталь, которую подчеркнул корреспондент: «Он еще и втащить киллеру успел. Эта реакция и спасла жизнь генералу. Плюс супруга зажгутовала ногу и закрыла раны тем, что было под рукой».

Задержание подозреваемых

После покушения сотрудники силовых структур установили исполнителя и его пособников. Согласно данным ФСБ и МВД, в преступлении участвовали россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Непосредственный исполнитель — уроженец Украины Любомир Корба — после стрельбы улетел в Дубай, где его задержали при участии правоохранительных органов ОАЭ и передали российской стороне.

Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника ГРУ с 2011 года. Расследование покушения продолжается. Медики борются за восстановление генерала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: SHOT