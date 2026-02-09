Ровно в 10:00 всё изменилось. Россия приняла предложение США по Украине: Лавров – обо всём в сенсационном интервью

14:54, 09 фев 2026

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью телеканалу TV BRICS, которое вышло в эфир 9 февраля в 10:00. В нем глава внешнеполитического ведомства затронул ключевые вопросы урегулирования украинского конфликта, западные санкции и отказ от доллара.

Соглашение в Анкоридже

Лавров напомнил о встрече российской и американской делегаций в Анкоридже в 2025 году, где, по его словам, был достигнут прорыв.

«В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов... они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — заявил министр.

После этой встречи Москва и Вашингтон должны были перейти к более широкому сотрудничеству, однако этого не произошло.

Несмотря на принятие предложения администрации Дональда Трампа, в адрес Кремля продолжают поступать новые угрозы. Детали самого предложения Лавров не раскрыл, но ранее Трамп говорил о готовности Москвы прекратить наступательные действия.

Санкционное давление

Глава МИД перечислил претензии к западной политике. Соединенные Штаты и их союзники заморозили российские активы, ведут борьбу против танкерного флота, угрожают Китаю и Индии за покупку российских энергоносителей. Вашингтон также пытается контролировать военно-техническое сотрудничество России с другими государствами.

Лавров объяснил причины отказа от доллара: американская валюта была превращена в оружие еще при президенте Джо Байдене. «Москва не стремилась отказываться от американской валюты, но сама политика США подтолкнула к этому», — подчеркнул министр. При этом он отметил, что США объективно утрачивают свое экономическое влияние в мире.

Красные линии по Украине

Возвращаясь к украинской теме, Лавров обозначил позицию России: на территории Украины не должно быть оружия, угрожающего российским интересам. Москва обеспечит надежную защиту русскоязычному населению Донбасса и Крыма.

«И Киев может в этом не сомневаться», — добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что Россия остается открытой для сотрудничества с США, несмотря на все противоречия. Однако отсутствие готовности Вашингтона к переходу к широкому взаимодействию означает продолжение специальной военной операции до достижения ее целей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru