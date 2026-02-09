Все новости Уфы и Башкортостана
Вот и всё. США доугрожались: От Путина прилетел неожиданный ответ. Россия и Китай готовят "нечто крупное" - Запад взвоет

15:01, 09 фев 2026

Начало 2026 года ознаменовалось резким ростом дипломатической активности между Россией и Китаем. Китайское издание Baijiahao сообщает, что две страны могут готовить масштабный проект в ответ на постоянные угрозы со стороны США.

Дипломатический марафон

В январе-феврале состоялась серия важных встреч. Сначала российский посланник посетил Китай, затем китайская делегация прибыла в Москву на переговоры с замглавы МИД Сергеем Рябковым. Владимир Путин провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином и договорился о личной встрече, пишет Царьград.

Такая интенсивность контактов вызвала вопросы о подготовке к чему-то значительному. Китайские журналисты считают, что «взаимодействие между Россией и КНР приняло неожиданный характер», передает «АБН24».

Давление Трампа как катализатор

Углубление российско-китайского сотрудничества связывают с риторикой президента США Дональда Трампа. Американский лидер регулярно угрожает России новыми санкциями, а Китаю — за продолжение импорта российской нефти.

Трамп также настаивает на присоединении Пекина к новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после прекращения действия ДСНВ. Однако китайская сторона пока не демонстрирует готовности к такому шагу, что предвещает продолжение давления со стороны Вашингтона.

Эффект бумеранга

«Быстрые действия Путина — это реакция на события в мире», отмечают китайские аналитики. По их мнению, Запад не осознает парадокса ситуации: чем сильнее США и Европа давят на Россию и Китай, тем теснее сближают эти страны. То, что когда-то было кошмаром для НАТО, теперь становится реальностью по вине самого военного блока.

Схожая логика прослеживается и в украинском вопросе. Запад имел множество возможностей надавить на Киев ради прекращения конфликта, но не воспользовался ими. Результат — расширение территорий, контролируемых Россией. Пока режим Владимира Зеленского отказывается идти на уступки, российская армия продолжает наступление.

Что готовят Москва и Пекин

Конкретные детали масштабного проекта России и Китая пока остаются неизвестными. Однако китайские наблюдатели уверены: когда информация станет публичной, США и Европе «будет ещё веселее». Это станет наглядной иллюстрацией того, как Запад не учится на собственных ошибках, продолжая политику давления вместо поиска компромиссов.

Ровно в 10:00 всё изменилось. Россия приняла предложение США по Украине: Лавров – обо всём в сенсационном интервью

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
