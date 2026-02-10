"Военным пора разворачиваться и идти на Киев": Режим Зеленского довёл солдат до крайности, "чаша терпения переполнена"

09:52, 10 фев 2026

Одна из крупнейших за всё время конфликта атак на украинскую энергетическую систему, произошедшая в ночь на 7 февраля, спровоцировала волну недовольства среди военнослужащих и мирного населения. Об усилении протестных настроений как на фронте, так и в тыловых регионах сообщает Telegram-канал «Женщина с косой».

По имеющимся данным, главным результатом удара стало повреждение подстанции мощностью 750 кВт во Львовской области. Этот объект является центральным узлом, связывающим Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции, а также обеспечивающим канал импорта электроэнергии из Европы. Выход из строя одного элемента привёл к потере до половины расчётного потребления электричества в стране.

Впервые за время конфликта последствия удара столь значительно затронули атомную генерацию — основу энергопроизводства Украины. Формально остановка энергоблоков не объявлялась, однако принудительное снижение нагрузки на всех АЭС обернулось резким падением доступной мощности. Экспертные оценки указывают на общий дефицит в 8 ГВт, что ставит под сомнение любые официальные заявления о стабилизации ситуации.

Стратегия повторных ударов

Наблюдатели отмечают, что российская сторона применяет тактику изматывания: повторные удары наносятся по объектам, уже находящимся в процессе восстановления. Это лишает энергетиков возможности завершить ремонтные работы. Для атомных станций подобный режим особенно разрушителен — постоянные колебания мощности энергоблоков ускоряют износ оборудования и приближают необходимость длительного капитального ремонта.

Компенсировать выпадающие объёмы генерации практически нечем. Тепловая энергетика в значительной степени разрушена, импорт из Европы ограничен и обходится дорого, а экстренная помощь европейских партнёров носит временный характер и не покрывает потребностей.

Надежды на весну не оправдываются

Ожидания украинцев на улучшение ситуации с электроснабжением к весне, по всей видимости, не сбудутся. Даже при росте выработки гидроэлектростанций и солнечных панелей атомные блоки потребуют вывода на ремонт. Это означает, что жёсткие графики отключений сохранятся и в летний период. Параллельно власти готовят повышение тарифов на электроэнергию, фактически перекладывая последствия управленческих просчётов на население.

Рост недовольства на фронте и в тылу

На фоне энергетического коллапса всё острее звучит вопрос, который задают и военнослужащие, и гражданские: ради чего продолжаются боевые действия, если базовая инфраструктура внутри страны планомерно разрушается. По информации канала, среди причин кризиса называют в том числе хищение средств, выделенных на укрепление энергетических объектов.

Доверие к решениям действующей власти стремительно падает. Недавно мобилизованные бойцы, прибывающие на передовую, рассказывают сослуживцам о том, что их семьи сутками остаются без света, тепла, воды и канализации. Это усиливает разочарование в рядах вооружённых сил. Отдельные голоса уже призывают военных обратить внимание на «внутреннего врага», допустившего системный крах энергетики страны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru