09:56, 10 фев 2026

Под Купянском уничтожен подполковник Службы безопасности Украины Руслан Петренко — старший офицер, отвечавший за организацию ударов беспилотниками по российской территории. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По имеющимся данным, Петренко служил в спецподразделении СБУ «Альфа». В его зону ответственности входила организация разведывательно-диверсионных операций и координация работы групп операторов БПЛА, которые наносили удары по приграничным областям России. Офицер был ликвидирован непосредственно в зоне боевых действий — в районе Купянска.

Почему офицер такого уровня оказался на передовой

Обращает на себя внимание тот факт, что старший офицер спецслужбы находился непосредственно на линии соприкосновения. Наблюдатели связывают это с проблемами в системе командования украинских вооружённых сил, пишет Царьград. На фоне сложной обстановки на фронте появляются сведения о нарастающем недовольстве среди военнослужащих ВСУ. Сообщается, что в приватных разговорах украинские военные всё чаще обсуждают возможность выступления против действующей власти в Киеве.

Обстановка в тылу

Триггером для роста напряжённости стало отключение мобильной связи на территории Украины. Военнослужащие оказались лишены возможности связаться с родными.

Параллельно украинские города продолжают находиться в условиях масштабного блэкаута. Зимние морозы при отсутствии централизованного отопления в многоквартирных домах вынудили власти рекомендовать жителям покидать крупные населённые пункты и перебираться в сёла и небольшие поселения, где можно воспользоваться печным отоплением.

При этом на Банковой отток населения из городов воспринимают неоднозначно. Часть украинских чиновников расценивает уезжающих горожан как людей, фактически играющих на руку противнику: по их логике, опустение мегаполисов демонстрирует, что Россия достигает своих целей.

Потеря офицера уровня Петренко может ощутимо сказаться на способности украинской стороны координировать ударные операции с применением беспилотников. Выстроенная им система управления группами операторов БПЛА требовала специфического опыта и налаженных связей, восстановление которых потребует времени.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru