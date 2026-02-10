Правда из окопов в доклады генералов не попала. Сурово. Но мы должны знать

10:04, 10 фев 2026

Мобилизованный боец с позывным «Буцик» прошёл Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Белогоровку. Его история — цепочка эпизодов на грани выживания, которые так и не попали в штабные доклады. О судьбе Михаила Буцку рассказал обозреватель издания «Царьград» Владлен Чертинов.

Каски вместо лопат и тряпки вместо утеплителя

Первые дни на передовой под Рубежным обернулись для Михаила борьбой не с противником, а с холодом и нехваткой снаряжения. Мороз пробирал до костей, а тёплой экипировки не было. Буцку нашёл выход — договорился с бронегруппой, и те отдали ветошь для протирки техники. Бойцы подкладывали лоскуты ткани под форму, чтобы хоть как-то уберечься от обморожения. Сапёрных лопаток на всех не хватало, окопы рыли касками. Когда Михаил увидел лопату у местного тракториста, попросил на пару дней — тот отдал навсегда.

«Я даже обнял эту лопату от счастья!» — вспоминает боец.

Почти все мобилизованные осваивали военное дело с чистого листа. Михаила отобрали в штурмовую группу за физическую подготовку. Со временем он научился работать снайпером, гранатомётчиком, пулемётчиком и оператором противотанковых управляемых ракет, хотя чаще всего выходил на задания стрелком. По его словам, война не стоит на месте — каждые полгода характер боевых действий менялся и становился сложнее.

Чудо в Северодонецке и те, кто не вернулся

В Северодонецке случился эпизод, который Михаил до сих пор объясняет только чудом. Танк заглох прямо под обстрелом. Буцку забрался на табурет у оконного проёма и открыл огонь, прикрывая экипаж. Противник ответил — осколок прошёл буквально сквозь тело, не зацепив ни одного органа.

На передовой Михаил замечал закономерность: те, кто терял волю, гибли первыми. Один из сослуживцев написал жене прощальное письмо и спрятал его в паспорт. Буцку уговаривал его думать о возвращении домой, но через две недели боец погиб — сгорел в лесополосе, накрытой зажигательными боеприпасами.

Сам Михаил признаётся, что на фронте обращался к Богу чаще, чем вспоминал дом и близких. Обстрелы 120-миллиметровыми минами, удары «Солнцепёков», фосфорные снаряды, от которых земля горела под ногами, — через всё это прошла его рота. При входе в Лисичанск рядом с группой одна за другой рвались реактивные снаряды — бойцы падали, поднимались и продолжали движение.

Шесть штурмов одной высоты и спасённый командир

Под Берестовым штурмовики шесть суток подряд атаковали одну высоту, двигаясь пешком по ложбине. На подходе к ключевой точке их каждый раз встречали камеры наблюдения противника и плотный огонь. Во время шестой атаки командир оказался отрезан от основной группы. Рядом остались только Буцку и двое бойцов. Михаил связался с ним по рации, успокоил, после чего тройка обрушила на позиции противника шквал огня из автомата, пулемёта и гранатомёта. Вражеские огневые точки удалось подавить, командир выбрался живым. За этот бой Михаил получил медаль «За боевые заслуги» и звание младшего сержанта.

Второй раз спасать командира пришлось под Соледаром. Вражеский дрон навёл миномёты на лесополосу, где закрепилась группа. Остальные успели укрыться в блиндаже, а Буцку с командиром застряли под маскировочной сеткой. Бронежилета на командире не было — Михаил накрыл его собой. Двадцать минут вокруг сыпались осколки, ветки и комья земли. Оба получили контузию, но остались живы. Когда обстрел стих, пробежали тридцать метров до укрытия. На месте их позиции остались только разломанный автомат и поваленные деревья.

Двое суток на банке сгущёнки

Самым тяжёлым испытанием стала Белогоровка. В 2023 году Михаил получил первое ранение при слепом обстреле лесополосы, но вернулся в строй. 24 марта 2024 года три боевые машины пехоты с тридцатью штурмовиками попали под удары дронов. В живых осталось пятеро. Сослуживцы решили, что Буцку погиб — видели, как он полз по открытому участку, а беспилотник сбросил гранату прямо на него. Но за мгновение до взрыва Михаил скатился в окоп.

Эвакуировать его не было возможности — зона оставалась смертельно опасной. Двое суток раненый боец с оторванной ногой держался на единственной банке сгущёнки, молился и заставлял себя не сдаваться. На третьи сутки командир отдал приказ на вывоз — бойцы вытащили Михаила, несмотря на угрозу для собственных жизней.

Девять операций и поступление в институт

После эвакуации из Белогоровки Михаил перенёс девять хирургических вмешательств. Протез удалось получить лишь спустя полтора года. За бои ему вручили медаль «За отвагу» и присвоили звание младшего лейтенанта. Буцку предлагали комфортные должности в военкоматах Петербурга или Москвы, однако он предпочёл вернуться в родные Ровеньки. Родители за время боевых действий сильно сдали — оставить их одних и слышать по телефону о прилётах он не смог.

В сорок три года Михаил поступил в институт, намерен заниматься восстановлением экономики. Живёт с убеждением, которое пронёс через все бои: «Всё наладится!»

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru