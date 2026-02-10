Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Правда из окопов в доклады генералов не попала. Сурово. Но мы должны знать

Правда из окопов в доклады генералов не попала. Сурово. Но мы должны знать

10:04, 10 фев 2026

Мобилизованный боец с позывным «Буцик» прошёл Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Белогоровку. Его история — цепочка эпизодов на грани выживания, которые так и не попали в штабные доклады. О судьбе Михаила Буцку рассказал обозреватель издания «Царьград» Владлен Чертинов.

Каски вместо лопат и тряпки вместо утеплителя

Первые дни на передовой под Рубежным обернулись для Михаила борьбой не с противником, а с холодом и нехваткой снаряжения. Мороз пробирал до костей, а тёплой экипировки не было. Буцку нашёл выход — договорился с бронегруппой, и те отдали ветошь для протирки техники. Бойцы подкладывали лоскуты ткани под форму, чтобы хоть как-то уберечься от обморожения. Сапёрных лопаток на всех не хватало, окопы рыли касками. Когда Михаил увидел лопату у местного тракториста, попросил на пару дней — тот отдал навсегда.

«Я даже обнял эту лопату от счастья!» — вспоминает боец.

Почти все мобилизованные осваивали военное дело с чистого листа. Михаила отобрали в штурмовую группу за физическую подготовку. Со временем он научился работать снайпером, гранатомётчиком, пулемётчиком и оператором противотанковых управляемых ракет, хотя чаще всего выходил на задания стрелком. По его словам, война не стоит на месте — каждые полгода характер боевых действий менялся и становился сложнее.

Чудо в Северодонецке и те, кто не вернулся

В Северодонецке случился эпизод, который Михаил до сих пор объясняет только чудом. Танк заглох прямо под обстрелом. Буцку забрался на табурет у оконного проёма и открыл огонь, прикрывая экипаж. Противник ответил — осколок прошёл буквально сквозь тело, не зацепив ни одного органа.

На передовой Михаил замечал закономерность: те, кто терял волю, гибли первыми. Один из сослуживцев написал жене прощальное письмо и спрятал его в паспорт. Буцку уговаривал его думать о возвращении домой, но через две недели боец погиб — сгорел в лесополосе, накрытой зажигательными боеприпасами.

Сам Михаил признаётся, что на фронте обращался к Богу чаще, чем вспоминал дом и близких. Обстрелы 120-миллиметровыми минами, удары «Солнцепёков», фосфорные снаряды, от которых земля горела под ногами, — через всё это прошла его рота. При входе в Лисичанск рядом с группой одна за другой рвались реактивные снаряды — бойцы падали, поднимались и продолжали движение.

Шесть штурмов одной высоты и спасённый командир

Под Берестовым штурмовики шесть суток подряд атаковали одну высоту, двигаясь пешком по ложбине. На подходе к ключевой точке их каждый раз встречали камеры наблюдения противника и плотный огонь. Во время шестой атаки командир оказался отрезан от основной группы. Рядом остались только Буцку и двое бойцов. Михаил связался с ним по рации, успокоил, после чего тройка обрушила на позиции противника шквал огня из автомата, пулемёта и гранатомёта. Вражеские огневые точки удалось подавить, командир выбрался живым. За этот бой Михаил получил медаль «За боевые заслуги» и звание младшего сержанта.

Второй раз спасать командира пришлось под Соледаром. Вражеский дрон навёл миномёты на лесополосу, где закрепилась группа. Остальные успели укрыться в блиндаже, а Буцку с командиром застряли под маскировочной сеткой. Бронежилета на командире не было — Михаил накрыл его собой. Двадцать минут вокруг сыпались осколки, ветки и комья земли. Оба получили контузию, но остались живы. Когда обстрел стих, пробежали тридцать метров до укрытия. На месте их позиции остались только разломанный автомат и поваленные деревья.

Двое суток на банке сгущёнки

Самым тяжёлым испытанием стала Белогоровка. В 2023 году Михаил получил первое ранение при слепом обстреле лесополосы, но вернулся в строй. 24 марта 2024 года три боевые машины пехоты с тридцатью штурмовиками попали под удары дронов. В живых осталось пятеро. Сослуживцы решили, что Буцку погиб — видели, как он полз по открытому участку, а беспилотник сбросил гранату прямо на него. Но за мгновение до взрыва Михаил скатился в окоп.

Эвакуировать его не было возможности — зона оставалась смертельно опасной. Двое суток раненый боец с оторванной ногой держался на единственной банке сгущёнки, молился и заставлял себя не сдаваться. На третьи сутки командир отдал приказ на вывоз — бойцы вытащили Михаила, несмотря на угрозу для собственных жизней.

Девять операций и поступление в институт

После эвакуации из Белогоровки Михаил перенёс девять хирургических вмешательств. Протез удалось получить лишь спустя полтора года. За бои ему вручили медаль «За отвагу» и присвоили звание младшего лейтенанта. Буцку предлагали комфортные должности в военкоматах Петербурга или Москвы, однако он предпочёл вернуться в родные Ровеньки. Родители за время боевых действий сильно сдали — оставить их одних и слышать по телефону о прилётах он не смог.

В сорок три года Михаил поступил в институт, намерен заниматься восстановлением экономики. Живёт с убеждением, которое пронёс через все бои: «Всё наладится!»

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жесточайший удар по Украине. Главный по дронам ликвидирован. Возмездие совершено

Читайте также:

Жесточайший удар по Украине. Главный по дронам ликвидирован. Возмездие совершено
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
Читайте также

В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым
Общество в Башкирии
В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым
«Да русский я просто-напросто»: легендарный комбат «Гиви» мог бы сегодня отметить 44-летие
Россия/мир
«Да русский я просто-напросто»: легендарный комбат «Гиви» мог бы сегодня отметить 44-летие
Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО
Боец СВО из Уфы лишился ног, спасая товарища
Общество в Башкирии
Боец СВО из Уфы лишился ног, спасая товарища


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен