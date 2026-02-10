Все АЭС "под ноль". Сотни жертв - цинковые гробы с офицерами НАТО поедут домой: ракетно-бомбовый удар ВС России

10:08, 10 фев 2026

Вооружённые силы России провели одну из самых крупных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре. Как сообщает Царьград, в результате ударов все атомные электростанции Украины были остановлены, а генерация электроэнергии в стране полностью прекратилась. Подобного коллапса энергосистемы на украинской территории ранее не фиксировалось.

Энергосистема выведена из строя

По данным источников, серия ракетных ударов стала ответом на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Основной целью атаки стала энергетическая инфраструктура. Впервые российские вооружённые силы поразили Западноукраинскую электроподстанцию 750 — крупнейший объект подобного типа в Европе.

Председатель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев пояснил, что данная подстанция выполняет ключевую роль в энергоснабжении западных регионов страны. Она объединяет выдачу электроэнергии от Хмельницкой и Ровенской атомных станций, обеспечивает балансировку за счёт Бурштынской и частично Добротворской ТЭС, а также отвечает за приём импортной электроэнергии и аварийно-диспетчерскую помощь из Евросоюза.

После полной остановки всех АЭС украинская сторона запросила экстренные поставки электроэнергии у Польши. Однако, по имеющимся сведениям, объёмы зарубежной помощи не способны компенсировать образовавшийся дефицит.

Удары по военным объектам на западе страны

Помимо энергетических объектов, российская сторона нанесла удары по военной инфраструктуре в западных областях Украины. По предварительным данным, среди поражённых целей — тренировочные лагеря Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, а также места дислокации кадровых военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что на западе Украины сосредоточено значительное количество производственных мощностей и учебных баз с участием иностранных специалистов — инженеров, операторов беспилотников, военнослужащих спецподразделений и артиллеристов из европейских стран.

Авиабаза Канатово поражена за сутки до основной атаки

Примечательно, что первые целенаправленные удары были нанесены ещё за сутки до основной волны. Целью стала авиабаза Канатово в Кировоградской области. По объекту были применены две гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пять крылатых ракет Х-69 и четыре реактивных беспилотника «Герань-4» и «Герань-5».

Сергей Лебедев пояснил, что Канатово является важным узлом базирования, обслуживания и рассредоточения авиации, а также инфраструктуры управления и обеспечения. По его словам, применение «Кинжалов» по данной цели свидетельствует о наличии критически важного объекта с высокой степенью защищённости. Комбинация различных средств поражения указывает на задачу гарантированного вывода базы из строя.

Согласно неподтверждённым данным, в результате удара по авиабазе Канатово были уничтожены авиационная техника и иностранные специалисты, в том числе из Франции, Польши и Дании. На аэродроме, по имеющимся сведениям, базировались истребители F-16 и Mirage-2000. Центр «Рубикон» опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано поражение одного из американских истребителей беспилотником «Герань». По предварительным оценкам, потери могут составлять до нескольких сотен военнослужащих, включая офицеров стран НАТО и иностранных военных инженеров. Официального подтверждения этих данных на момент публикации не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru