Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Все АЭС "под ноль". Сотни жертв - цинковые гробы с офицерами НАТО поедут домой: ракетно-бомбовый удар ВС России

Все АЭС "под ноль". Сотни жертв - цинковые гробы с офицерами НАТО поедут домой: ракетно-бомбовый удар ВС России

10:08, 10 фев 2026

Вооружённые силы России провели одну из самых крупных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре. Как сообщает Царьград, в результате ударов все атомные электростанции Украины были остановлены, а генерация электроэнергии в стране полностью прекратилась. Подобного коллапса энергосистемы на украинской территории ранее не фиксировалось.

Энергосистема выведена из строя

По данным источников, серия ракетных ударов стала ответом на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Основной целью атаки стала энергетическая инфраструктура. Впервые российские вооружённые силы поразили Западноукраинскую электроподстанцию 750 — крупнейший объект подобного типа в Европе.

Председатель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев пояснил, что данная подстанция выполняет ключевую роль в энергоснабжении западных регионов страны. Она объединяет выдачу электроэнергии от Хмельницкой и Ровенской атомных станций, обеспечивает балансировку за счёт Бурштынской и частично Добротворской ТЭС, а также отвечает за приём импортной электроэнергии и аварийно-диспетчерскую помощь из Евросоюза.

После полной остановки всех АЭС украинская сторона запросила экстренные поставки электроэнергии у Польши. Однако, по имеющимся сведениям, объёмы зарубежной помощи не способны компенсировать образовавшийся дефицит.

Удары по военным объектам на западе страны

Помимо энергетических объектов, российская сторона нанесла удары по военной инфраструктуре в западных областях Украины. По предварительным данным, среди поражённых целей — тренировочные лагеря Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, а также места дислокации кадровых военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что на западе Украины сосредоточено значительное количество производственных мощностей и учебных баз с участием иностранных специалистов — инженеров, операторов беспилотников, военнослужащих спецподразделений и артиллеристов из европейских стран.

Авиабаза Канатово поражена за сутки до основной атаки

Примечательно, что первые целенаправленные удары были нанесены ещё за сутки до основной волны. Целью стала авиабаза Канатово в Кировоградской области. По объекту были применены две гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пять крылатых ракет Х-69 и четыре реактивных беспилотника «Герань-4» и «Герань-5».

Сергей Лебедев пояснил, что Канатово является важным узлом базирования, обслуживания и рассредоточения авиации, а также инфраструктуры управления и обеспечения. По его словам, применение «Кинжалов» по данной цели свидетельствует о наличии критически важного объекта с высокой степенью защищённости. Комбинация различных средств поражения указывает на задачу гарантированного вывода базы из строя.

Согласно неподтверждённым данным, в результате удара по авиабазе Канатово были уничтожены авиационная техника и иностранные специалисты, в том числе из Франции, Польши и Дании. На аэродроме, по имеющимся сведениям, базировались истребители F-16 и Mirage-2000. Центр «Рубикон» опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано поражение одного из американских истребителей беспилотником «Герань». По предварительным оценкам, потери могут составлять до нескольких сотен военнослужащих, включая офицеров стран НАТО и иностранных военных инженеров. Официального подтверждения этих данных на момент публикации не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Правда из окопов в доклады генералов не попала. Сурово. Но мы должны знать

Читайте также:

Правда из окопов в доклады генералов не попала. Сурово. Но мы должны знать
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Подоляка: "Такого в истории Украины никогда не было". Эта атака изменила СВО - требуется экстренная помощь от Польши
Россия/мир
Подоляка: "Такого в истории Украины никогда не было". Эта атака изменила СВО - требуется экстренная помощь от Польши
Успехи армии РФ — заслуга Google? Киев набросился с обвинениями на IT-гиганта: «Для атаки достаточно смартфона»
Россия/мир
Успехи армии РФ — заслуга Google? Киев набросился с обвинениями на IT-гиганта: «Для атаки достаточно смартфона»
"Вот и пришла расплата": русские ответили за удары по "Грозный-Сити". Подполье подвело итоги атаки
Россия/мир
"Вот и пришла расплата": русские ответили за удары по "Грозный-Сити". Подполье подвело итоги атаки
Русские ракеты "выключили" запад Украины: Зеленский в ужасе ищет виновных
Россия/мир
Русские ракеты "выключили" запад Украины: Зеленский в ужасе ищет виновных


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен