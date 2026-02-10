"Несмотря на огромные проблемы, противник огрызается": почему нельзя недооценивать ВСУ, объяснил Юрий Котенок

10:13, 10 фев 2026

Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале «Царьград» объяснил, почему Вооружённые силы Украины нельзя недооценивать, несмотря на колоссальные кадровые потери и массовое дезертирство.

Полмиллиона бросивших оружие

Котенок обратил внимание на недавно опубликованные данные, согласно которым число дезертировавших украинских военнослужащих может достигать порядка 500 тысяч человек. Эксперт подчеркнул: если эти цифры хотя бы приблизительно отражают реальность, речь идёт о настоящей катастрофе. Далеко не каждая армия в мире способна выставить такую численность личного состава. Однако, по словам обозревателя, парадокс ситуации заключается в том, что украинский фронт при этом не разваливается.

«Несмотря на огромные проблемы, противник огрызается, упорно сопротивляется», — констатировал Котенок.

Почему противник держится

Объясняя устойчивость ВСУ, эксперт указал на то, что украинские военные обладают значительным упорством. По его оценке, недооценка противника недопустима вне зависимости от того, сопутствует ему удача или нет. Котенок подчеркнул необходимость ежедневной методичной работы: уничтожения опорных и командных пунктов, подавления живой силы, пресечения контратак и поражения бронетехники. Эксперт также призвал опираться на объективную оценку обстановки, а не на приукрашенные доклады вышестоящему командованию.

«Мы должны давать реальную обстановку. И тогда будет результат», — заявил обозреватель.

Удары по железнодорожной инфраструктуре как ключ к успеху

Отдельно Котенок остановился на серии недавних ударов по украинской территории, в результате которых были поражены как минимум три-четыре железнодорожных состава. По его словам, противник понёс существенный урон, и именно на такой работе следует сосредоточить усилия.

Обозреватель пояснил, что разветвлённая железнодорожная сеть, доставшаяся Украине ещё с советских времён, по-прежнему активно используется для ротации личного состава, экстренной переброски резервов на угрожаемые участки, а также для транспортировки боеприпасов и военной техники.

«Если мы будем продолжать выносить железнодорожную структуру Украины — депо, локомотивы, станции, составы — это принесёт результат. Возможности противника будут ограничиваться с каждым нашим ударом», — резюмировал Котенок.

По мнению эксперта, систематическое разрушение логистической инфраструктуры способно существенно снизить мобильность украинских вооружённых сил и лишить командование возможности оперативно перебрасывать подкрепления на наиболее опасные направления.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: колл