Вертолёт ВСУ "полностью разорвало на куски": Смертоносное оружие русских уничтожило украинского полковника

10:18, 10 фев 2026

Российский ударный беспилотник «Герань» поразил украинский вертолёт Ми-24 во время боевого дежурства в декабре прошлого года. Об этом стало известно из интервью родственника погибшего пилота — полковника ВВС Украины Александра Шемета — одному из украинских изданий. Факт потери машины и гибели экипажа подтвердила 12-я отдельная бригада армейской авиации ВВС Украины.

Обстоятельства крушения

По имеющимся данным, Ми-24 под управлением Шемета выполнял задачу по перехвату российских беспилотников типа «Герань». После начала дежурства экипаж выходил на связь в штатном режиме, однако затем вертолёт внезапно пропал со всех радаров. На место была направлена поисковая группа, которая обнаружила район крушения.

Брат полковника сообщил, что беспилотник, предположительно летевший на предельно малой высоте, не был обнаружен ни экипажем вертолёта, ни наземным пунктом управления. По его словам, участники расследования заявили, что ранее не сталкивались с подобными последствиями поражения. Вертолёт получил катастрофические повреждения — машину, по выражению родственника, «полностью разорвало на куски». Тела членов экипажа сильно обгорели.

Кем был погибший пилот

Александр Шемет служил в вооружённых силах Украины с 2015 года, когда перевёлся из Львовской области для участия в боевых действиях на Донбассе. В апреле 2022 года он участвовал в авиационной операции в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, которая считается последним авиапрорывом к осаждённому предприятию.

За время службы Шемет был награждён рядом украинских государственных наград: «Казацким крестом» первой и второй степени, орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого третьей степени. Также ему были присвоены орден «Золотая Звезда» и звание Героя Украины.

Роль беспилотников на фронте

Факт уничтожения Ми-24 демонстрирует возросшую эффективность применения российских ударных дронов. Беспилотники «Герань» активно используются российской армией на различных участках фронта. Их особенность — способность действовать на малых высотах, что существенно затрудняет обнаружение средствами радиоэлектронной борьбы и визуального контроля. Данный случай стал одним из наиболее показательных примеров поражения винтокрылой техники беспилотным летательным аппаратом в ходе текущего конфликта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru