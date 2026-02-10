Все новости Уфы и Башкортостана
Сумасшедшая ночь: Сначала ракетная опасность. После – землетрясение 4,8 баллов от Анапы до Донбасса. Что известно?

Сумасшедшая ночь: Сначала ракетная опасность. После – землетрясение 4,8 баллов от Анапы до Донбасса. Что известно?

10:25, 10 фев 2026

Жители юга России провели минувшую ночь почти без сна — сначала воздушная тревога, а следом земля ушла из-под ног в буквальном смысле. Ракетная опасность объявлялась в Тульской и Белгородской областях, а также в Новороссийске. Существовал риск пусков реактивных снарядов HIMARS по приграничным территориям и применения противокорабельных ракет «Нептун» вглубь страны. Белгород в последние дни и без того серьёзно пострадал от ударов со стороны ВСУ.

Земля закачалась

Едва отбой воздушной тревоги прозвучал, Краснодарский край накрыли подземные толчки. Около 02:20 жители Анапы и Новороссийска почувствовали мощное сотрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 зафиксировали в Раевском сельском округе — примерно в 25 километрах от Новороссийска. Толчки докатились до Анапы, Витязево, Сукко и станицы Раевской.

Местные жители рассказали, что многоэтажки раскачивались так, что люди выскакивали из кроватей и выбегали на улицу. Момент землетрясения зафиксировали придомовые камеры видеонаблюдения — на записях видно, как здания ходят ходуном. При этом информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Трясло не только Кубань

Подземные толчки ощутили далеко за пределами Краснодарского края. По данным издания «Украина.ру», землетрясение добралось до Донбасса и Запорожской области. А спустя пару часов сейсмическая станция «Южно-Сахалинск» зарегистрировала ещё два землетрясения — магнитудой 4,5 и 3,3 — уже на Сахалине.

Белгород под обстрелами

Тем временем в Белгороде продолжают разбираться с последствиями ударов противника. На территории одного из предприятий в промышленной зоне города обнаружили воронку от боеприпаса, предположительно выпущенного из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Территорию оцепили сотрудники МВД, место обследовали сапёры Минобороны, подразделение «БАРС-Белгород» и специалисты МЧС.

Данных о применении ракет «Нептун» этой ночью пока не поступало.

