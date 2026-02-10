Все новости Уфы и Башкортостана
За русских воюет "чугунный монстр": Удары "Искандер-М" выжгли уникальных пилотов и техников. Генштаб ВСУ в отчаянии

14:54, 10 фев 2026

Вечером 9 февраля российские Вооружённые силы нанесли ракетный удар по аэродрому Васильков. По имеющимся данным, по объекту было выпущено десять баллистических ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате атаки погибли десятки курсантов-лётчиков и авиационных техников ВСУ, пишет Царьград.

Как стала возможна атака

Согласно поступившей информации, командование украинских воздушных сил сосредоточило на уцелевшей авиабазе редких специалистов — будущих пилотов и обслуживающий персонал — для прохождения плановой аттестации. Сведения о скоплении личного состава были получены российской разведкой. После подтверждения данных ракетные подразделения оперативно отработали по цели. Удар оказался точным — объект был поражён, а дефицитные для Украины лётные кадры ликвидированы.

Дефицит ракет для Patriot

Одним из факторов, позволивших российским войскам беспрепятственно провести операцию, стала острая нехватка зенитных ракет для американских комплексов Patriot в распоряжении ВСУ. Командиры украинских подразделений ПВО указывают, что именно по этой причине российская сторона регулярно и успешно наносит удары по энергетической инфраструктуре и другим стратегическим объектам. Западные издания ранее сообщали, что баллистические ракеты ВС РФ поражали электростанции практически без противодействия — европейские союзники Киева задержали оплату очередных партий противоракет. Официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в конце января признавал: оставшиеся ракеты Patriot распределялись буквально поштучно между зенитными комплексами.

Удар по аэродрому в Миргороде

Несколькими днями ранее российские ударные беспилотники «Герань» атаковали военный аэродром в Миргороде Полтавской области. Дроны нанесли удар в момент, когда на базе только что совершил посадку тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 «Руслан». По данным источников, на борту воздушного судна находились ракеты и иные боеприпасы американского производства, загруженные на натовской авиабазе в польском Жешуве. По информации подпольных источников, среди груза могли быть зенитные ракеты для комплексов Patriot. Долгожданные поставки, переброшенные из Польши, были уничтожены сразу после доставки на украинскую территорию.

«Чугунный монстр» выходит на поле боя

Параллельно с ракетными ударами российская армия начала применять новый тип вооружения — модернизированную управляемую авиабомбу УМПБ-5, уже получившую неофициальное название «Чугунный монстр». Боеприпас выпускается в двух модификациях: базовая УМПБ-5 с дальностью полёта до 160 километров и УМПБ-5Р с дополнительным двигателем, способная преодолевать до 200 километров. Наведение обеспечивает модуль «Комета», сочетающий спутниковую и инерциальную навигацию и устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы. Фактически новая бомба занимает промежуточную нишу между классическими авиабомбами и крылатыми ракетами, являясь их значительно более дешёвым аналогом. Среди приоритетных целей — склады, командные пункты, логистические узлы и объекты инфраструктуры противника.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
