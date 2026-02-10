15:02, 10 фев 2026

Вооружённые силы Украины активизировали действия одновременно на нескольких участках фронта 10 февраля 2026 года, пишет Царьград. Основные усилия противника сосредоточены на трёх направлениях — северном, донецком и запорожском, где украинская сторона сконцентрировала значительные резервы. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и аналитики, отслеживающие ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

По данным ветерана ЧВК «Вагнер», автора телеграм-канала Condottiero, на линии фронта зафиксированы четыре участка, где украинские подразделения готовят контратакующие действия. Руководители группировки и Генерального штаба ВС РФ в этот день работали непосредственно на передовых позициях.

Обстановка на северном направлении

На северном участке фронта 83-я бригада ВДВ Вооружённых сил России отразила попытку штурма позиций, предпринятую силами 71-й и 21-й бригад ВСУ в районе населённых пунктов Варачино и Мирополье. По имеющимся данным, в атаке были задействованы силы до двух батальонно-тактических групп. Штурм завершился неудачей для украинской стороны — атакующие подразделения были уничтожены.

Как сообщает телеграм-канал «Два Майора», на Сумском направлении после взятия российскими войсками населённого пункта Чугуновка вблизи границы Белгородской области противник предпринял попытку закрепиться на окраине села. Эта попытка также не увенчалась успехом. Боевые действия продолжаются в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло — российская артиллерия наносит удары по приграничному населённому пункту Рыжевка.

Отдельно сообщается о ликвидации под Купянском подполковника Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины Руслана Петренко. По имеющимся сведениям, он отвечал за организацию разведывательно-диверсионных операций и координировал работу групп операторов беспилотных летательных аппаратов, наносивших удары по территории Российской Федерации.

Бои в Донецкой Народной Республике

На Краснолиманском направлении подразделения российской армии продолжают вести боевые действия на восточных окраинах Красного Лимана, а также в районе населённых пунктов Ставки, Святогорск и Дробышево. Украинские формирования безуспешно пытаются стабилизировать линию фронта на этом участке.

На Северском направлении российские штурмовые группы действуют в районе Никифоровки, осуществлено продвижение в направлении Липовки и Федоровки Второй с целью охвата Рай-Александровки. От населённого пункта Закотное российские войска продвинулись к Кривой Луке.

На Красноармейском направлении российские подразделения добились тактических успехов в районе Сергеевки и Гришино. Бои продолжаются у посёлка Белицкое и в направлении населённого пункта Новый Донбасс.

Военный блогер, автор телеграм-канала «ВОЗМЕЗДИЕ», отмечает, что на Константиновском направлении российские войска ведут интенсивные бои на рубеже Степановка — Бересток, а также в районе Ильиновки. В самой Константиновке российские подразделения действуют в районе железнодорожного вокзала и продвигаются к металлургическому заводу. Севернее Часова Яра зафиксировано продвижение в районе Миньковки.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко обращает внимание на то, что переброска украинской стороной значительных сил на южное направление с целью остановить российское наступление и вытеснить подразделения за реку Гайчур негативно сказывается на обороноспособности ВСУ на других участках. По его оценке, севернее освобождённого Красноармейска российские войска, наступая от Родинского, ведут бои на южных окраинах Белицкого и уже третий день расширяют полосу наступления. Одновременно в Константиновке идёт продвижение вглубь города — занят садовый кооператив «Химик».

Ключевой участок — стык Запорожской и Днепропетровской областей

Наиболее напряжённая обстановка сложилась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, где украинские формирования предприняли контратакующие действия в районе действия 36-й и 29-й армий по линии Новое Поле — Покровское — Великомихайловка.

По имеющимся данным, группировка войск «Восток» за сутки отразила десять контратак противника. Украинские подразделения, в том числе, наступали колоннами на бронетехнике. Потери ВСУ составили один танк, пять боевых бронированных машин и до роты личного состава.

Населённый пункт Терноватое, согласно ряду военных источников, находится в так называемой серой зоне. На Гуляйпольском участке российские подразделения уничтожили американский танк «Абрамс». У населённого пункта Зализничное (Железнодорожное) украинские формирования продолжают оказывать ожесточённое сопротивление, отмечают авторы канала «Два Майора».

Военный корреспондент Юрий Подоляка указывает, что, несмотря на уже состоявшееся вклинивание противника в российскую оборону, это может оказаться лишь прелюдией к основному удару. По его оценке, цель украинского командования — нанести рассекающий удар по 29-й армии и правому флангу 36-й армии с последующим выходом на линию Зелёное Поле — Успеновка и заходом в тыл основным частям 36-й и 5-й армий, наступающих на Гуляйпольском направлении.

«Уже есть вклинивания в наши боевые порядки. Ситуация в полосе 29-й армии выглядит наиболее тревожно. Очень длинная линия фронта и очень небольшое количество подразделений, которое у нас здесь есть. Я оцениваю ситуацию как чрезвычайно серьёзную. Ожесточённейшее сражение северной части Запорожской области и южной части Днепропетровщины — оно только начинается», — отметил Подоляка.

Военный блогер Михаил Дегтярёв, автор канала «Генеральный Штаб», ещё 9 февраля информировал, что площадь продвижения противника составила до 10,6 квадратных километров.

Российские войска продолжают продвижение на соседних участках

Вместе с тем, по имеющимся данным, планы украинского командования пока не приносят ожидаемого результата. Потери украинской стороны растут, а ощутимого эффекта — в том числе информационного — достичь не удаётся. На это указывают два обстоятельства.

Во-первых, на соседних участках российские войска продолжают продвижение и приближаются к тыловым позициям Ореховской группировки ВСУ. На Ореховском направлении подразделения группировки «Днепр» к югу от Новоданиловки пересекли трассу Н-08 и закрепились в опорном пункте — площадь продвижения составила 1,1 квадратных километра. Также на этом направлении российским бойцам удалось войти в Новоандреевку с площадью продвижения 3,5 квадратных километра. На Запорожском направлении группировка «Днепр» продвинулась на участке шириной пять километров с глубиной от 700 метров до 1,7 километра, площадь продвижения — 4,3 квадратных километра. В Приморском зафиксировано продвижение на один километр по жилой застройке с площадью 2,1 квадратных километра.

Кадровые перестановки в командовании ВСУ

Во-вторых, в украинском военном командовании произошли кадровые изменения. Главнокомандующий ВСУ Сырский снял с должности командующего штурмовыми войсками генерала Манько. Как отмечает военный писатель Алексей Суконкин, причиной отставки стали не катастрофические потери, понесённые штурмовыми полками при попытках отбить Купянск и Покровск, а безрезультатность этих попыток.

По данным военных корреспондентов телеграм-канала «Первый Харьковский», Манько ещё с момента назначения воспринимался украинским военным сообществом неоднозначно. В первый день пребывания в должности он заявил о контрударе на Днепропетровском направлении, в ходе которого ВСУ якобы за сутки захватили пять населённых пунктов, в части которых российских подразделений на тот момент не было.

Кроме того, авторы канала напоминают об инциденте в октябре 2025 года, когда Манько предположительно допустил нарушение правил оперативной безопасности — в открытый доступ попали фотографии секретных военных карт Гуляйпольского направления, выявившие значительное расхождение с реальной обстановкой на фронте. Генеральный штаб ВСУ впоследствии снял с него эти обвинения. Ранее, по тем же данным, Манько в должности командира одной из рот добровольческого батальона был причастен к противоправным действиям в отношении мирного населения. Впоследствии он скрывался от правосудия в Израиле.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru