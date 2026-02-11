14:04, 11 фев 2026

В сети разгорелись споры вокруг выступления Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, которое состоялось 19 лет назад. Пользователи отмечают: всё, о чём тогда говорил российский президент, реализовалось с пугающей точностью. Однако это были не предсказания — это был чёткий сигнал, который Запад проигнорировал.

Сигнал, который не услышали

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов в беседе с Царьградом объяснил: речь Путина в Мюнхене не носила пророческий характер, она была сигнальной. К тому моменту Россия уже оправилась от унижений постсоветского периода, когда страну пытались расчленить на множество мелких государств, пишет Царьград.

После эпохи Горбачёва наступило время семибанкирщины, когда у власти оказалась группа олигархов. Их главной целью был развал России на несколько маленьких стран, которыми можно было бы легко манипулировать, используя этническую идентичность различных народов. Но этот план провалился благодаря стратегическому манёвру силовых структур, которые, по мнению Данилова, привели к власти Владимира Путина.

Президент остановил центробежное движение и падение страны в бездну. Россия окрепла, и выступление в Мюнхене стало знаковым моментом. Москва сообщила Западу: старые правила игры больше не действуют. Россия готова к диалогу, но на условиях, учитывающих её интересы на международной арене.

Путь к конфликту

Москва не стремилась к противостоянию с Западом — ни в открытой форме, ни в формате холодной войны. Российская сторона шла к миру через все доступные дипломатические каналы, устанавливала различные форматы общения как на публичном уровне, так и через доверенных лиц.

Однако Запад остался глух к призывам России и продолжил курс на уничтожение страны как цивилизации. Сейчас идёт экзистенциальная борьба, подчёркивает эксперт. Об этом свидетельствует недавнее заявление главы МИД Сергея Лаврова, которое демонстрирует разочарование Кремля — вроде бы в Анкоридже договорились, но дальнейшие события показали обратное.

Россия выполняет взятые на себя обязательства. Данилов приводит пример недавнего энергетического перемирия, когда патриотически настроенные граждане критиковали это решение. Но смысл заключался в другом: Владимир Путин показал, что держит слово. Если он обещал недельное перемирие — оно будет соблюдено.

А вот Дональд Трамп, по словам эксперта, своих обещаний не выполнил. Москва согласилась на решение украинского кризиса по предложенному американской стороной варианту, возможно, даже на не самых выгодных для себя условиях. Но обещания остались невыполненными.

Игра продолжается

На этом разговор должен был закончиться, считает Данилов. Россия понимала, что глобалистская верхушка Европы настроена русофобски, и смысла вести с ней диалог нет. Но в Америке вроде бы пришли другие силы — не обязательно пророссийские, но позиционирующие себя как прагматики.

Однако очевидно, что США никак не способствуют снижению конфликтности на Украине. Заявления могут быть любыми, но разведданные и оружие продолжают поступать украинской стороне. Илон Маск отключает свой интернет для российских пользователей, но оставляет для украинских. Если бы действительно хотели решить украинскую проблему, всё было бы по-другому, отмечает эксперт. Об этом говорят и Путин, и Лавров.

Момент истины

Кардинальные перемены ожидаются в ближайшие недели, прогнозирует Данилов. Многое зависит от геополитической обстановки — ситуации с Ираном, возможного перекрытия Ормузского пролива и других факторов.

Иран практически на две трети снабжает Китай энергоносителями. Если ситуация обострится, начнётся совершенно другая игра. Возможно, это подтолкнёт осторожный Китай к реальному противостоянию с Западом.

Угрозы нарастают, развязка близка. Всё, о чём говорил Путин на Мюнхенской конференции, не просто сбылось — оно воплотилось с ужасающей точностью. Либо президент обладает информацией, недоступной остальным, либо события развиваются по определённому историческому алгоритму. В любом случае сейчас необходимо не просто запастись терпением, а максимально сосредоточиться, резюмирует эксперт.

