"Мы очень боимся этого слова": Украинский командир назвал серьёзное отличие армии России от ВСУ

14:09, 11 фев 2026

Заместитель командира по психологической поддержке 3-го корпуса ВСУ майор Дмитрий Кухарчук сделал неожиданное признание в эфире ProUA. Офицер назвал ключевое отличие российской армии от украинских вооруженных сил — и это не техника и не численность.

По словам Кухарчука, в России работает военно-политическое управление, которое занимается формированием национальной идеологии через систему образования и культуры. Именно это, по мнению майора, помогает мотивировать военнослужащих и привлекать контрактников, пишет Царьград.

«С их стороны у них до сих пор есть контрактники. За счет чего? За счет того, что в обществе есть идеология», — заявил украинский офицер.

Самое интересное — украинский командир признался, что само слово «идеология» на Украине вызывает страх.

«Мы очень сильно этого слова боимся. Я тоже его стараюсь не употреблять, чтобы не пугать людей. Я употребляю слово мировоззрение», — рассказал Кухарчук.

Майор связал этот страх с системными проблемами в украинской армии. По его словам, в Минобороны Украины вообще нет людей, которые отвечали бы за моральное состояние военных.

«Отсутствует какое-либо лобби в Минобороны, потому что ноль людей отвечает за мораль», — цитирует офицера «ПолитНавигатор».

Кухарчук, занимающий должность в корпусе, сформированном на базе националистических формирований, отметил отсутствие выстроенной государственной системы работы с мировоззренческим фундаментом. В то время как в России эта система функционирует на всех уровнях — от культуры до образования.

Заявление украинского офицера показывает глубину проблем, с которыми сталкиваются ВСУ. Признание того, что в военном ведомстве никто не отвечает за моральный дух, звучит особенно показательно на фоне продолжающегося конфликта.

Получается, что главное преимущество российской армии, по мнению украинского командира, заключается не в оружии или численности, а в наличии четкой идеологической базы, которая мотивирует военнослужащих. При этом на Украине даже упоминание этого понятия вызывает опасения, что говорит о системном кризисе в украинской военной структуре.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
