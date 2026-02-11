"Мы очень боимся этого слова": Украинский командир назвал серьёзное отличие армии России от ВСУ
14:09, 11 фев 2026
Заместитель командира по психологической поддержке 3-го корпуса ВСУ майор Дмитрий Кухарчук сделал неожиданное признание в эфире ProUA. Офицер назвал ключевое отличие российской армии от украинских вооруженных сил — и это не техника и не численность.
По словам Кухарчука, в России работает военно-политическое управление, которое занимается формированием национальной идеологии через систему образования и культуры. Именно это, по мнению майора, помогает мотивировать военнослужащих и привлекать контрактников, пишет Царьград.
Самое интересное — украинский командир признался, что само слово «идеология» на Украине вызывает страх.
Майор связал этот страх с системными проблемами в украинской армии. По его словам, в Минобороны Украины вообще нет людей, которые отвечали бы за моральное состояние военных.
Кухарчук, занимающий должность в корпусе, сформированном на базе националистических формирований, отметил отсутствие выстроенной государственной системы работы с мировоззренческим фундаментом. В то время как в России эта система функционирует на всех уровнях — от культуры до образования.
Заявление украинского офицера показывает глубину проблем, с которыми сталкиваются ВСУ. Признание того, что в военном ведомстве никто не отвечает за моральный дух, звучит особенно показательно на фоне продолжающегося конфликта.
Получается, что главное преимущество российской армии, по мнению украинского командира, заключается не в оружии или численности, а в наличии четкой идеологической базы, которая мотивирует военнослужащих. При этом на Украине даже упоминание этого понятия вызывает опасения, что говорит о системном кризисе в украинской военной структуре.
