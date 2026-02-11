Все новости Уфы и Башкортостана
"Мясо" под Покровском: Бойцы "пять дней сидели голодные". Правда от русского штурмовика

14:13, 11 фев 2026

Бойцы российской группировки войск «Центр» выбили противника из опорного пункта в Красноармейске. Военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену, поделились шокирующими подробностями о снабжении украинской армии. По их словам, командование фактически бросило их на позициях без достаточного обеспечения.

Выживание на минимуме

Денис Яковлев, один из пленных украинских военных, описал катастрофическую ситуацию со снабжением. Продукты доставляли дронами — несколько бутылок воды, две палки колбасы, два батона хлеба, четыре шоколадки, сахар, кофе и чай. Этого скудного набора едва хватало на день-два. Причем провиант сбрасывали нерегулярно. Бывали случаи, когда бойцы оставались голодными по пять суток подряд. При доставке дронами не все продукты долетали до адресатов — часть терялась или уничтожалась.

Мгновенная капитуляция

Штурмовик группировки «Центр» Андрей Шаврин рассказал о тактике захвата противника. При непосредственном столкновении украинские военные теряются и не оказывают серьезного сопротивления. Достаточно предложить им сдаться, как они соглашаются практически моментально. Пленные сразу жалуются на отсутствие обеспечения, говорят, что офицеры их бросили и относятся к подчиненным как к расходному материалу. Как только начинается контактный бой, украинские бойцы немедленно выбрасывают белые платки в знак капитуляции.

Обстановка на других участках

На Гуляйпольском направлении противник попытался контратаковать после отключения российских терминалов Starlink. В полях возле Гуляйполя горит бронетехника, но российские войска продолжают наступление. За последние дни существенно расширился фронт в Сумской области. В Харьковской области группировка «Север» ведет боевые действия около Волчанских хуторов, Хатнего, Старицы и Симиновки.

После утраты трофейных и закупленных нелегально терминалов Starlink российская армия налаживает альтернативную связь. По данным проукраинских источников, с российской стороны стали появляться многочисленные wi-fi мосты. Эта временная мера позволит обеспечить коммуникацию на фронте помимо радиосвязи. Эксперты характеризуют это решение как вынужденную меру для поддержания связи между подразделениями в условиях технических ограничений.

"Мы очень боимся этого слова": Украинский командир назвал серьёзное отличие армии России от ВСУ

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
