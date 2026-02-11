Все новости Уфы и Башкортостана
Военкор Сладков молчать не стал: А вы о бойцах подумали?

14:19, 11 фев 2026

Пользователи Telegram в России снова столкнулись с проблемами в работе мессенджера — замедление скорости и сбои стали обычным делом. Роскомнадзор подтвердил, что продолжает вводить ограничения, требуя от владельцев сервиса соблюдать российское законодательство. Ведомство настаивает: платформа не защищает персональные данные россиян и не борется с мошенниками и террористами. Действительно, украинские спецслужбы вербуют агентов именно через этот мессенджер. Однако появился неожиданный аргумент против блокировки — его озвучили военные корреспонденты.

Александр Сладков, работающий в зоне специальной военной операции, задал прямой вопрос: чем заменят «телегу» на фронте? Военкор напомнил, что недавно западные страны устроили «двухдневный нокдаун», отключив систему связи Starlink. Теперь под угрозой оказался и Telegram, который стал основным каналом коммуникации для военных подразделений. Сладков сравнил ситуацию с изъятием оружия без предоставления замены: связь на войне важнее винтовки, это фундамент управления войсками. Корреспондент иронично поинтересовался, какими средствами планируется одерживать победы — устаревшими системами «Арахис» и полевыми телефонными аппаратами ТА-57?

Депутат Мосгордумы и военкор Андрей Медведев поддержал идею национального мессенджера как элемента цифрового суверенитета. Но добавил критическое замечание о выборе времени. Сейчас армия испытывает серьёзные трудности со Starlink, а горизонтальные связи между подразделениями полностью выстроены через чаты в Telegram. На этой платформе работают самодельные разведывательно-ударные комплексы. По мнению Медведева, это не лучший момент для блокировки или замедления сервиса, особенно учитывая, что отечественный военный мессенджер ещё не готов к полноценному запуску.

Медведев отметил, что пока речь идёт только о технических ограничениях, а не о полном отключении. Но если власти всё же рассматривают радикальный сценарий, стоит учесть влияние российских телеграм-каналов за рубежом — они стали мощным инструментом информационной работы с зарубежной и вражеской аудиторией.

Военный корреспондент Александр Коц указал на дополнительные риски блокировки. Telegram превратился в главную площадку для взаимодействия волонтёров с военными. Через мессенджер организована доставка гуманитарной помощи на фронт, работают сотни тысяч человек, которые регулярно переводят деньги на нужды бойцов. Коц назвал платформу «точкой сборки» неравнодушных граждан — от инженеров-разработчиков до обычных жертвователей. Здесь создана разветвлённая сеть взаимодействия с облачными мастерскими и логистическими цепочками. Переход на новую площадку потребует значительного времени, и неизвестно, удастся ли достичь прежних объёмов помощи и уровня координации.

Роскомнадзор пока не комментирует позицию военных корреспондентов. Ведомство продолжает настаивать на необходимости защиты граждан от киберугроз и соблюдении законодательства со стороны администрации Telegram. Вопрос о том, как будет организована связь на передовой в случае полной блокировки мессенджера, остаётся открытым.

