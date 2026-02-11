14:25, 11 фев 2026

Вокруг переговоров по Украине разворачивается настоящая драма. Сначала Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершить конфликт к началу лета. А теперь Financial Times раскрыла детали американского давления на Киев, пишет Царьград.

Согласно публикации британского издания от 11 февраля, администрация Дональда Трампа требует от Зеленского выступить с программной речью 24 февраля. В ней он должен объявить о проведении президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Если этого не произойдет, Украина рискует остаться без американских гарантий безопасности.

Киев отреагировал моментально. Источники в окружении Зеленского сообщили «РБК-Украина», что никаких срочных заявлений на 24 февраля не запланировано. О выборах «президент» объявит только при наступлении «безопасной» ситуации, заверили в его команде.

Однако в Москве к информации FT отнеслись серьезно. Депутат Госдумы Алексей Чепа в комментарии «Газете.Ru» предположил, что даже если 24 февраля Украина сделает громкое заявление, выборы пройдут не раньше мая-июня. «Я думаю, что как минимум понадобится месяца три», — заявил парламентарий. Он также отметил, что вопрос принадлежности территорий действительно может быть вынесен на отдельный референдум.

Для России ключевым условием любого договора остается признание Донбасса российской территорией и вывод оттуда украинских войск. Зеленский ранее утверждал, что не может отказаться от Донбасса, поскольку это противоречит украинской Конституции. Если референдум состоится и большинство украинцев выскажется за отказ от Донбасса ради мира, у Киева пропадут формальные препятствия для его признания.

Но есть нюанс. Поскольку полномочия Зеленского истекли еще в мае 2024 года, юридически он не может заключить международную сделку. Подписать мирный договор с Россией сможет только новый президент, избранный на честных выборах. Вот только текущие кандидаты на этот пост пока не спешат разворачиваться от Запада в сторону Москвы.

Получается, что даже смена власти в Киеве не гарантирует прекращения боевых действий. Новый президент может продолжить курс предшественника. Так что вопрос о завершении конфликта остается открытым, несмотря на давление со стороны Вашингтона и дипломатическую активность последних недель.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru