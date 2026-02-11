Россия собирает тайный альянс: "Танкерная война" выходит на новый уровень. Русской нефти Штатам не видать

14:31, 11 фев 2026

Россия формирует тайный альянс с союзными юрисдикциями для противодействия захватам танкеров теневого флота. Главная задача — перекрыть США доступ к российской нефти. Об этом сообщают инсайдеры, близкие к переговорному процессу.

Пентагон на днях объявил о задержании очередного судна — танкера AQUILA II под панамским флагом. Владельцем судна числится китайская компания, хотя в американских санкционных списках оно помечено как связанное с правительством Венесуэлы. Танкер обвинили в участии в теневом флоте России.

Это уже не первый случай. «Танкерная война» стартовала в январе 2026 года, когда США при поддержке Великобритании захватили судно Marinera (бывшее Bella 1). Американцы заявили, что танкер перевозит подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Перед захватом на судне подняли российский флаг, но это не остановило противников.

В том же месяце под контроль США попали еще три танкера — M Sophia, Olina и Skipper (ранее Adisa). Зона активности «морских пиратов» расширяется. Теперь американские корабли действуют не только в Карибском бассейне, но и в Индийском океане под предлогом борьбы с нарушениями санкций.

Глядя на действия Вашингтона, союзники США тоже активизировались. Британия открыто заявила о поиске юридических оснований для захвата танкеров с российской нефтью. Лондон планирует продавать конфискованное топливо и направлять средства на помощь киевскому режиму.

Эстония недавно задержала контейнеровоз, направлявшийся в Россию. Судно обвинили в причастности к контрабанде, тщательно обыскали, но ничего запрещенного не нашли. В итоге эстонцы вынуждены были отпустить корабль. Однако сам факт задержания показывает — осмелела даже Прибалтика.

«Как отвечать на это без жёстких мер, не очень понятно. НАТО уже сегодня отрабатывает будущий сценарий морской блокады на Балтике России в целом и Калининграда в частности. А это очень весомая предпосылка для большого конфликта», — отметил военный корреспондент «КП» Александр Коц.

В ответ на действия Запада Москва готовит контрмеры. По информации инсайдеров, Россия ведет переговоры с основными юрисдикциями, готовыми продолжать помогать транспортировать российскую нефть. Альянс будет неформальным, но его главная цель — лишить США доступа к российским энергоресурсам.

Ситуация продолжает обостряться. Bloomberg сообщил о захвате Индией сразу трех танкеров у берегов Мумбаи. Все суда обвинили в причастности к контрабанде нефти. Издание утверждает, что Нью-Дели действует в фарватере политики США и Великобритании. Это особенно тревожный сигнал, учитывая, что Индия является участницей БРИКС.

Эксперты опасаются, что «танкерная война» набирает обороты и может перерасти в более серьезный конфликт. Расширение географии операций, активизация союзников США и готовность России к ответным мерам создают взрывоопасную ситуацию на морских путях. Формирование альянса для защиты транспортировки российской нефти может стать ключевым фактором в этом противостоянии.

Пока убедительных побед в этом противостоянии ни одна из сторон не одержала. Однако инсайдеры уверены — в ближайшее время ситуация может кардинально измениться. Вопрос лишь в том, какой ценой достанется эта победа и до какого уровня эскалации дойдет конфликт на море.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru