Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Россия собирает тайный альянс: "Танкерная война" выходит на новый уровень. Русской нефти Штатам не видать

Россия собирает тайный альянс: "Танкерная война" выходит на новый уровень. Русской нефти Штатам не видать

14:31, 11 фев 2026

Россия формирует тайный альянс с союзными юрисдикциями для противодействия захватам танкеров теневого флота. Главная задача — перекрыть США доступ к российской нефти. Об этом сообщают инсайдеры, близкие к переговорному процессу.

Пентагон на днях объявил о задержании очередного судна — танкера AQUILA II под панамским флагом. Владельцем судна числится китайская компания, хотя в американских санкционных списках оно помечено как связанное с правительством Венесуэлы. Танкер обвинили в участии в теневом флоте России.

Это уже не первый случай. «Танкерная война» стартовала в январе 2026 года, когда США при поддержке Великобритании захватили судно Marinera (бывшее Bella 1). Американцы заявили, что танкер перевозит подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Перед захватом на судне подняли российский флаг, но это не остановило противников.

В том же месяце под контроль США попали еще три танкера — M Sophia, Olina и Skipper (ранее Adisa). Зона активности «морских пиратов» расширяется. Теперь американские корабли действуют не только в Карибском бассейне, но и в Индийском океане под предлогом борьбы с нарушениями санкций.

Глядя на действия Вашингтона, союзники США тоже активизировались. Британия открыто заявила о поиске юридических оснований для захвата танкеров с российской нефтью. Лондон планирует продавать конфискованное топливо и направлять средства на помощь киевскому режиму.

Эстония недавно задержала контейнеровоз, направлявшийся в Россию. Судно обвинили в причастности к контрабанде, тщательно обыскали, но ничего запрещенного не нашли. В итоге эстонцы вынуждены были отпустить корабль. Однако сам факт задержания показывает — осмелела даже Прибалтика.

«Как отвечать на это без жёстких мер, не очень понятно. НАТО уже сегодня отрабатывает будущий сценарий морской блокады на Балтике России в целом и Калининграда в частности. А это очень весомая предпосылка для большого конфликта», — отметил военный корреспондент «КП» Александр Коц.

В ответ на действия Запада Москва готовит контрмеры. По информации инсайдеров, Россия ведет переговоры с основными юрисдикциями, готовыми продолжать помогать транспортировать российскую нефть. Альянс будет неформальным, но его главная цель — лишить США доступа к российским энергоресурсам.

Ситуация продолжает обостряться. Bloomberg сообщил о захвате Индией сразу трех танкеров у берегов Мумбаи. Все суда обвинили в причастности к контрабанде нефти. Издание утверждает, что Нью-Дели действует в фарватере политики США и Великобритании. Это особенно тревожный сигнал, учитывая, что Индия является участницей БРИКС.

Эксперты опасаются, что «танкерная война» набирает обороты и может перерасти в более серьезный конфликт. Расширение географии операций, активизация союзников США и готовность России к ответным мерам создают взрывоопасную ситуацию на морских путях. Формирование альянса для защиты транспортировки российской нефти может стать ключевым фактором в этом противостоянии.

Пока убедительных побед в этом противостоянии ни одна из сторон не одержала. Однако инсайдеры уверены — в ближайшее время ситуация может кардинально измениться. Вопрос лишь в том, какой ценой достанется эта победа и до какого уровня эскалации дойдет конфликт на море.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Ого, дождались? США выдвинули ультиматум Зеленскому. Киев только ответил. И тут слово взяла Москва. Вот встряска!

Читайте также:

Ого, дождались? США выдвинули ультиматум Зеленскому. Киев только ответил. И тут слово взяла Москва. Вот встряска!
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Чем Россия ответит на захват танкера американцами? Инсайдеры рисуют мрачную картину
Россия/мир
Чем Россия ответит на захват танкера американцами? Инсайдеры рисуют мрачную картину
К НАТО подплыл "корабль-зомби". И началось: Кремлю "объявлена морская война". Вспыхнула угроза блокады России
Россия/мир
К НАТО подплыл "корабль-зомби". И началось: Кремлю "объявлена морская война". Вспыхнула угроза блокады России
Западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти: Reuters
Россия/мир
Западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти: Reuters
Трамп допустил роковую ошибку в Венесуэле: Теперь Россия может закончить СВО максимально жёстко
Россия/мир
Трамп допустил роковую ошибку в Венесуэле: Теперь Россия может закончить СВО максимально жёстко


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен