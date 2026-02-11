Километровые столбы огня в Киеве. В Одессе вспышка радиации. 11 "Искандеров" рванули сверхсекретный объект НАТО. Высшие офицеры – "200"

14:45, 11 фев 2026

В ночь на 11 февраля 2026 года российские войска провели серию ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщают военные аналитики и координаторы подпольных групп.

Огненный ад в Запорожье

Во временно оккупированном украинскими силами Запорожье произошли мощные взрывы с последующим возгоранием. Очевидцы зафиксировали столбы пламени высотой в несколько сотен метров и серию детонаций. Предположительно, под удар попал объект топливно-энергетической инфраструктуры либо тыловой военный склад, через который велось распределение вооружений по различным участкам фронта.

Местная администрация подтвердила повреждение инфраструктурного объекта, вероятно, электрической подстанции. Без света остались свыше 11 тысяч потребителей в двух районах города. Детали произошедшего пока не раскрываются.

Удар по беспилотной инфраструктуре

В Днепропетровской области была поражена авиабаза «Авиаторское». Баллистическая ракета «Искандер» накрыла складские помещения, где размещалось оборудование для обслуживания беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, авиабаза представляла собой ключевой логистический узел, где выполнялись сборка дронов дальнего радиуса, их предполётная подготовка и распределение по направлениям для ударов по территории России. Фактически объект функционировал как центр беспилотной инфраструктуры с интеграцией западных комплектующих и навигационных модулей.

Аналогичный удар был нанесён в оккупированной части Херсонской области. «Искандер» с кассетной боевой частью уничтожил производственный объект в районе Дарьевской исправительной колонии. Там в промышленных цехах было развёрнуто скрытое производство БПЛА. Беспилотники затем перебрасывались на территорию местного аэроклуба, использовавшегося как прикрытие для запусков.

Использование «Искандера» указывает на высокий приоритет цели, подтверждённую разведданными концентрацию техники и стремление уничтожить запасы дронов до их применения, а не перехватывать в воздухе.

Полное уничтожение предприятия

Замкомандующего ВВС ВСУ Елизаров в беседе с изданием The Atlantic раскрыл подробности одного из самых разрушительных ударов конца 2025 года. Беспилотники типа «Герань» полностью разрушили предприятие «Лазарь» — одного из шести крупнейших производителей дронов для украинской армии в прошлом году.

Объект уничтожен полностью. Оценочный ущерб составил 35 миллионов долларов. Удар был нанесён несколько месяцев назад, но информация об этом появилась только сейчас.

Радиационная тревога в Одессе

После серии бомбардировок портовых объектов Одесской области в областном центре зафиксирован повышенный радиационный фон. К вечеру 10 февраля показатели достигли 0,25 микрозиверт в час при максимально допустимом для человека уровне 0,2. Это превышает безопасные нормы.

Пока неясно, с чем связано повышение фона — с возможным хранением запрещённых материалов на складах ВСУ или с транспортировкой неизвестного вооружения морскими судами. В порту Одессы сейчас находится значительное количество кораблей.

На рейде стоят восемь крупных судов, включая два больших балкера и один сухогруз. Среди них балкер MILAS, который не покинул место стоянки, тогда как судно T MOON быстро разгрузилось и ушло. На его место прибыл контейнеровоз COMMANDER. В карантинной гавани на седьмом причале находится 90-метровый сухогруз NATALI. На десятом причале — средний сухогруз GOLDEN ROSE.

В районе ОППК на 38-м причале стоят два судна: химический танкер NORMAN, прибывший из румынской Констанцы, и сухогруз SUNNY LYNN из болгарской Каварны. В Хлебной гавани также зафиксировано судно.

Двойной удар по авиабазе

Появились новые детали ракетного удара по Василькову в Киевской области. По предварительным данным, был нанесён удар одиннадцатью баллистическими ракетами «Искандер» по базе 40-й бригады тактической авиации ВСУ, известной как «Призрак Киева».

Операция была проведена в два этапа. Сначала шесть ракет накрыли расположения подразделений, складские помещения и полигоны. Когда на место прибыли высокопоставленные военные, офицеры СБУ и другие должностные лица, последовал второй залп из четырёх-пяти ракет.

В районе авиабазы произошли мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара, характерный для поражения авиационной и топливной инфраструктуры. По имеющимся данным, уничтожены два самолёта F-16 или Mirage-2000 вместе с экипажами. Поражён пункт подготовки лётного состава, где находились иностранные инструкторы. Выведена из строя минимум одна система ПВО Patriot.

Политолог Александр Семченко сообщил, что в результате операции погибли высокопоставленные военные чины, включая высших офицеров из стран НАТО, которые прибыли для наблюдения за аттестацией киевских пилотов. Под ударом оказались начальники высоких штабов и иностранные инструкторы, проводившие подготовку.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев охарактеризовал удар как точечный и демонстративный, направленный на срыв программ подготовки лётного состава, скрытого иностранного участия и эшелонированного прикрытия Киева с южного направления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru