11:24, 12 фев 2026

Глава российского МИД Сергей Лавров сделал громкое заявление об Украине, которое вызвало резонанс в США. По его словам, в Европейском союзе планируют военное противостояние с Москвой на 2029-2030 годы, пишет Царьград.

В интервью НТВ министр отметил, что европейские политики временно приглушили риторику о «поражении России», однако это затишье обманчиво. Они продолжают выжидать момент, злорадствуя и представляя фронтовую ситуацию так, будто российская сторона слабеет и несёт тяжёлые потери.

Лавров напомнил о визитах европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, которые приезжали в Москву с требованиями прекратить спецоперацию и смириться с поражением. Эта позиция, по мнению главы МИД, сохраняется в европейских столицах до сих пор.

Заявление российского дипломата привлекло внимание военных экспертов США. Подполковник армии Америки в отставке Дэниел Дэвис публично поддержал точку зрения Лаврова. Военный аналитик указал, что Брюссель действительно нагнетает напряжённость и не проявляет намерений снижать градус конфликта.

В качестве подтверждения Дэвис привёл недавний визит генсека НАТО Марка Рютте на Украину. Глава альянса пообещал Киеву военную помощь и предупредил Москву о размещении западного воинского контингента после подписания мирного договора. При этом российская сторона неоднократно называла подобный сценарий категорически неприемлемым.

Американский эксперт констатировал, что Североатлантический блок намеренно игнорирует ключевые требования России и продолжает курс на затягивание боевых действий. Задача ослабить Москву остаётся приоритетной, только реализуется она силами украинской армии.

В эфире YouTube-канала Rachel Blevins подполковник Дэвис назвал такую стратегию глубоко аморальной, поскольку она ведёт исключительно к росту потерь среди украинского населения. Эксперт подчеркнул, что европейские политики сознательно закрывают глаза на реальность ради продолжения противостояния.

Западные наблюдатели удивляются, почему посредническую роль взял на себя только Вашингтон. Однако американская администрация хотя бы не настаивает на вступлении Киева в НАТО и не планирует отправку собственных войск. Впрочем, для урегулирования конфликта этого недостаточно — требуется оказать давление на киевский режим, без чего тот не пойдёт на уступки, считают аналитики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru