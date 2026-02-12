11:31, 12 фев 2026

12 февраля российские войска достигли значительного успеха на Славянском направлении, вытеснив украинские подразделения за канал Северский Донец — Донбасс и продвинувшись к важной транспортной артерии. Об этом сообщают военные аналитики и корреспонденты, находящиеся в зоне боевых действий.

Удары по тылам

Минувшие сутки отметились активными действиями с обеих сторон вдали от линии соприкосновения, пишет Царьград. Беспилотники ВСУ нанесли удары по нескольким российским регионам. В селе Бровничи Брянской области в результате атаки на сельскохозяйственное предприятие погиб работник. В Волгоградской области дроны поразили объект Министерства обороны России, что привело к возгоранию и эвакуации жителей посёлка Котлубань из-за угрозы детонации.

Тамбовская область также подверглась ударам — беспилотник поразил учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, вызвав пожар в мастерских. Приграничные Курская и Белгородская области фиксировали атаки дронов с ранеными среди населения.

Атаки по энергетике Украины

Российские войска продолжили наносить удары по энергетической инфраструктуре украинских городов. В Киеве зафиксированы попадания в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4, ранее уже подвергавшиеся ударам. Атакам подверглись также объекты в Одессе и Днепропетровске.

Во Львовской области применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», запущенные с истребителя МиГ-31К. Целями стали высоковольтная подстанция на 750 киловольт, критически важная для энергосистемы региона, и Львовский государственный авиаремонтный завод. Предприятие занимается модернизацией боевых самолётов, включая западные F-16, а его аэродром использовался в военных целях. Украинская система ПВО не смогла перехватить гиперзвуковые ракеты.

Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что резервы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры страны полностью исчерпаны.

Северный участок

На Сумском направлении украинская сторона продолжает перебрасывать резервы из западных регионов для сдерживания российского продвижения. Боевые действия характеризуются высокой интенсивностью.

На Харьковском направлении существенных изменений не зафиксировано. Группировка войск «Север» сообщила об ударе ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов.

В Купянске продолжаются тяжёлые бои без заметного продвижения сторон. В Купянске-Узловом украинские подразделения оказывают сопротивление.

Южный участок

К западу от Покровска российские войска продвигаются в районе Гришино. Предполагается развитие наступления в направлении Котлино.

Группировка войск «Восток» отражает контрнаступательные действия украинских сил на стыке Запорожской и Днепропетровской областей у Терноватого. Противник активизировался у Гуляйполя, где идут встречные бои.

Российские подразделения закрепляются в Зализничном, выбив украинские части из опорного пункта западнее населённого пункта. Ведётся зачистка лесополос южнее. Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Горького и Староукраинки.

На Запорожском направлении боевые действия приобрели затяжной характер. Украинские войска постоянно контратакуют в Приморском и Лукьяновском.

На Константиновском направлении российские силы расширяют позиции у Берестка и Ильиновки. В самой Константиновке фиксируются локальные столкновения.

Прорыв под Славянском

Наиболее значительные результаты достигнуты на Славянском направлении. Группировка войск «Юг» провела активные операции на участке Новомарково — шоссе Е-40. За последние сутки российские подразделения вытеснили формирования 56-й бригады ВСУ из района шлюзов на канале Северский Донец — Донбасс и опорных пунктов на северных окраинах села Новомарково, отбросив их вдоль канала на глубину около трёх километров.

Украинские подразделения остаются в опорных пунктах на высотах свыше 200 метров над уровнем моря между каналом и Миньковским лесом. Однако эти позиции фактически окружены с трёх сторон и находятся под огневым воздействием российских войск.

Продвижение вдоль канала создаёт предпосылки для начала штурма населённых пунктов Тихоновка и Малиновка. После выхода к магистрали Е-40 и её пересечения российские войска смогут продолжить наступление на Ореховатку и Славянск.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru