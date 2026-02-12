"Апокалипсис в Одессе". Киев светится "как ядерный реактор": Удар штабу НАТО и военным базам. Порты изолированы. Жесточайший удар по Львову

11:37, 12 фев 2026

Вторые сутки подряд российские войска наносят массированные удары по украинским городам. Атаки с использованием десятков беспилотников и баллистических ракет продолжаются.

Одесса под огнем

Одесская область стала одной из главных целей ночной атаки. По городу выпустили два роя реактивных беспилотников «Герань» — сначала 20 дронов, затем еще 15. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о более чем 17 прилетах за 15 минут.

Пострадала электрическая подстанция — километровые столбы огня видели даже с румынского берега, пишет Царьград. Два района Одессы остались без света. Местные источники сообщают о возможном поражении объекта в бизнес-центре и военном полигоне. В городе работают машины скорой помощи и санитарные вертолеты.

Киев светится как реактор

Столицу атаковали баллистическими ракетами «Искандер». После взрывов над городом взметнулись яркие вспышки и огромные столбы пламени. Главными целями стали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4. Дарницкий район и Троещина полностью обесточены, в городе проблемы с водоснабжением и отоплением.

Удары по другим городам

В Днепропетровской области зафиксировали 15 прилетов, цель — Приднепровская ГЭС. На месте ударов возникли пожары с характерными голубыми всполохами. Черниговская область зафиксировала 20 прилетов, Харьков — еще 10.

Во Львове «Кинжалы» поразили высоковольтную подстанцию 750 киловольт и Львовский государственный авиаремонтный завод. Предприятие занималось обслуживанием и модернизацией военных самолетов, включая F-16 и МиГ-29. Заводской аэродром использовался как «аэродром подскока» для боевой авиации. После удара город остался без света.

Изоляция портов

Прошлой ночью также били по Одесской области, в первую очередь по энергетическим объектам. Несмотря на блэкаут, в портах сохранялось электроснабжение — военные продолжали разгружать суда. Сегодняшние удары, видимо, были направлены на изоляцию портовой инфраструктуры.

Новые технологии атак

В атаках предположительно использовались дроны «Герань-4» и «Герань-5», а также беспилотники БМ-35. Ранее эти аппараты применяли систему Starlink, однако теперь, как считают украинские власти, российская сторона создала собственную разветвленную сеть передатчиков из самих беспилотников.

Удары по военной инфраструктуре

В Черниговской области ракеты «Искандер» поразили узел дальних беспилотников. Объект использовался как площадка для подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, применяемых для атак по российским регионам.

Критическое положение энергосистемы

Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что резервы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины полностью исчерпаны. Системы ПВО не справляются с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», летящими со скоростью более 1,7 километра в секунду.

Мониторинговые каналы характеризуют происходящее как настоящий апокалипсис. География ударов охватывает ключевые города страны, при этом плотность атак остается беспрецедентно высокой. Количество ракет и беспилотников, направленных на каждый объект, демонстрирует их приоритетность для атакующей стороны.

