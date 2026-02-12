Все новости Уфы и Башкортостана
В Пентагоне переполох: СУ-57 России замечен у южного фланга НАТО. США пошли на угрозы. Сеть "взорвали" переломные кадры

11:45, 12 фев 2026

В начале февраля 2026 года в интернете появилась видеозапись, которая привлекла внимание американских военных аналитиков. На кадрах виден истребитель Су-57 в алжирской раскраске, пролетающий над пустынней. Хотя точное место съемки не уточняется, в США уверены — речь идет об Алжире, где зафиксировано присутствие российской авиатехники.

Ранее Москва и Алжир договорились о передаче четырнадцати истребителей Су-57Э (по классификации НАТО — Felon), однако выполнение контракта откладывалось. Видео подтвердило, что поставки начались. Американское издание 19FortyFive назвало это событие переломным для региона.

Военный эксперт Рубен Джонсон в своей статье охарактеризовал Су-57Э как серьезную угрозу для южного фланга Североатлантического альянса. Основная причина беспокойства — система радиоэлектронной борьбы Л402 «Гималаи», установленная на борту истребителей. Эта технология позволяет выявлять радиолокационные сигналы противника и нейтрализовать их, что существенно затрудняет обнаружение самолета и снижает риск его перехвата.

Система «Гималаи» создает вокруг Су-57 защитное радиоэлектронное поле, позволяя машине действовать незаметно для вражеских радаров. Такое преимущество в современной воздушной войне критично — кто остается невидимым и знает расположение противника, тот контролирует ситуацию.

Глава бюро Госдепартамента по ближневосточным делам Роберт Палладино публично выразил озабоченность поставками российских истребителей. Вашингтон пошел дальше слов — американские власти пригрозили Алжиру санкциями, ссылаясь на закон «О противодействии противникам Америки». По мнению США, импорт Су-57 нарушает это законодательство.

Администрация президента Дональда Трампа оказывает давление на алжирское руководство, требуя отказаться от российских самолетов. Если Алжир проигнорирует угрозы и продолжит сотрудничество с Москвой, это спровоцирует новый виток гонки вооружений в регионе.

Джонсон прогнозирует, что появление четырнадцати истребителей-невидимок в составе ВВС Алжира неизбежно подтолкнет соседние страны к наращиванию военного потенциала. Конкуренция за технологии малозаметности выйдет на новый уровень, что изменит баланс сил в Средиземноморье и Северной Африке.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
