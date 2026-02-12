Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Наступление остановилось. Срочное донесение 36а: Убито 300 солдат. Вслед за запорожским вспыхнул новый фронт. Враг прёт огромными колоннами

Наступление остановилось. Срочное донесение 36а: Убито 300 солдат. Вслед за запорожским вспыхнул новый фронт. Враг прёт огромными колоннами

11:52, 12 фев 2026

В зоне ответственности группировки войск «Восток» несколько дней подряд идут ожесточенные бои. Противник бросил в наступление значительные силы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, применяя тактику массированных механизированных атак. Цель операции — затормозить продвижение российских войск в направлении Орехова и Запорожья. По данным военных экспертов, главные резервы украинской стороны пока не введены в бой.

Потери и тактика боя

За минувшие сутки бойцы группировки «Восток» уничтожили 12 единиц техники противника, включая один танк, три боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Дегтярёв. Украинские подразделения продолжают вести колонны бронетехники, несмотря на массированные удары дронов и артиллерии, пытаясь прорвать оборону сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения, пишет Царьград.

Штурмовые группы противника вошли в село Косовцево, что было ожидаемо из-за близости к Терноватому. Однако южную часть населенного пункта российские войска продолжают контролировать. В самом Терноватом идут позиционные бои — украинские силы упираются в населенный пункт, но все попытки прорыва заканчиваются большими потерями. По оценкам военных, за сутки противник теряет только убитыми от 300 до 400 солдат и несколько десятков единиц бронетехники.

После освобождения Железнодорожного российским войскам удалось закрыть карман южнее и продвинуться в этом районе. Суммарно освобождено около 6,2 квадратных километра территории. На Ореховском направлении бойцы группировки «Днепр» заняли промышленную зону в Новоандреевке, продвинувшись на 0,8 квадратных километра.

Контратаки не принесли результата

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что войска группировки «Восток» продолжают наступление западнее Гуляйполя и отражают контратаки в районе Терноватого, Прилук и Великомихайловки-Орестополя. Противник бросает в бой колонны на бронетехнике и малые штурмовые группы, пытаясь остановить продвижение к Орехову, Запорожью и Покровскому.

Выдвижение украинских сил было обнаружено средствами разведки еще на этапе подхода к переднему краю. Удары по колоннам начались до их выхода к линии фронта и продолжились во время контратаки. Группировка «Восток» методично перемалывает резервы противника, нанося существенные потери в живой силе и технике. По итогам боев украинским войскам не удалось выполнить даже ближайшие тактические задачи.

В Терноватом продолжается зачистка западной части от пехоты противника, успевшей спешиться. После Железнодорожного российские подразделения выбили противника из опорного пункта западнее населенного пункта. Идут бои в районе балки Шестиполье, зачищаются посадки юго-восточнее Железнодорожного у железной дороги. Взят очередной опорный пункт южнее Цветкового. В районе Горькое-Староукраинка разворачиваются встречные бои.

Опровержения и реальность

Ситуация для украинской стороны настолько осложнилась, что медиа офис Банковой выпустил срочное опровержение. Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Волошин заявил, что военные проводят лишь разведывательно-поисковые действия и зачистки, а не контрнаступление. Однако масштаб операции говорит об обратном — эксперты называют это «крупнейшим наступлением за полтора года».

Украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источники в Главном штабе Украины сообщил, что контрнаступление остановилось из-за нехватки штурмовиков. По информации штаба 36-й общевойсковой армии, российские войска нигде не отступают, а на некоторых участках даже продвигаются. Передовые штурмовые группы вышли на окраину Рождественского, хотя еще сутки назад украинская сторона заявляла о «заходе» туда своих подразделений.

Второй очаг напряжения

Помимо восточного участка Запорожского фронта, активность противника возросла на Славянском направлении в районе Красного Лимана. Об этом сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков. Враг предпринимает попытки наступления в направлении Святогорска и Красного Лимана с целью отрезать российский выступ к западу от реки Нетриус.

Два основных направления атак — на север в сторону Новоселовки и на юг по дороге из Коровьего Яра. На севере Святогорска и в лесах к югу от Яровой идут встречные бои. Также столкновения происходят в Александровке, Дробышеве и прилегающих лесных массивах.

После суточного перерыва украинское командование вновь бросило в бой резервы. Аналитики связывают это с предстоящими выборами и необходимостью продемонстрировать успехи на фронте. Некоторые минные заграждения были сняты российской стороной для подготовки наступления, чем и попытались воспользоваться украинские подразделения. Однако прорваться не удается — дроны и артиллерия продолжают наносить удары по атакующим.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Пентагоне переполох: СУ-57 России замечен у южного фланга НАТО. США пошли на угрозы. Сеть "взорвали" переломные кадры

Читайте также:

В Пентагоне переполох: СУ-57 России замечен у южного фланга НАТО. США пошли на угрозы. Сеть "взорвали" переломные кадры
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Сводка с фронтов СВО 16 декабря: Срочно! Личный состав убит. Мёртвый фронт вспыхнул за ночь. Морпехи "берут на абордаж" новый регион
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 16 декабря: Срочно! Личный состав убит. Мёртвый фронт вспыхнул за ночь. Морпехи "берут на абордаж" новый регион
Сводка с фронтов СВО 10 февраля: Враг ударил на трёх фронтах. Войска обезглавлены. Массированный контрнаступ - мы потеряли первые 10 км
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 10 февраля: Враг ударил на трёх фронтах. Войска обезглавлены. Массированный контрнаступ - мы потеряли первые 10 км
Сводка с фронтов СВО 4 февраля: Вбит клин, идут тяжёлые бои. Бригады оказывают отчаянное сопротивление
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 4 февраля: Вбит клин, идут тяжёлые бои. Бригады оказывают отчаянное сопротивление
На подступах к Махновке вспыхнули ожесточённые бои: Военные дроны без устали выводят из строя бронетехнику, а напряжение в зоне СВО нарастает с каждым часом
Россия/мир
На подступах к Махновке вспыхнули ожесточённые бои: Военные дроны без устали выводят из строя бронетехнику, а напряжение в зоне СВО нарастает с каждым часом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен