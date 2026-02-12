11:52, 12 фев 2026

В зоне ответственности группировки войск «Восток» несколько дней подряд идут ожесточенные бои. Противник бросил в наступление значительные силы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, применяя тактику массированных механизированных атак. Цель операции — затормозить продвижение российских войск в направлении Орехова и Запорожья. По данным военных экспертов, главные резервы украинской стороны пока не введены в бой.

Потери и тактика боя

За минувшие сутки бойцы группировки «Восток» уничтожили 12 единиц техники противника, включая один танк, три боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Дегтярёв. Украинские подразделения продолжают вести колонны бронетехники, несмотря на массированные удары дронов и артиллерии, пытаясь прорвать оборону сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения, пишет Царьград.

Штурмовые группы противника вошли в село Косовцево, что было ожидаемо из-за близости к Терноватому. Однако южную часть населенного пункта российские войска продолжают контролировать. В самом Терноватом идут позиционные бои — украинские силы упираются в населенный пункт, но все попытки прорыва заканчиваются большими потерями. По оценкам военных, за сутки противник теряет только убитыми от 300 до 400 солдат и несколько десятков единиц бронетехники.

После освобождения Железнодорожного российским войскам удалось закрыть карман южнее и продвинуться в этом районе. Суммарно освобождено около 6,2 квадратных километра территории. На Ореховском направлении бойцы группировки «Днепр» заняли промышленную зону в Новоандреевке, продвинувшись на 0,8 квадратных километра.

Контратаки не принесли результата

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что войска группировки «Восток» продолжают наступление западнее Гуляйполя и отражают контратаки в районе Терноватого, Прилук и Великомихайловки-Орестополя. Противник бросает в бой колонны на бронетехнике и малые штурмовые группы, пытаясь остановить продвижение к Орехову, Запорожью и Покровскому.

Выдвижение украинских сил было обнаружено средствами разведки еще на этапе подхода к переднему краю. Удары по колоннам начались до их выхода к линии фронта и продолжились во время контратаки. Группировка «Восток» методично перемалывает резервы противника, нанося существенные потери в живой силе и технике. По итогам боев украинским войскам не удалось выполнить даже ближайшие тактические задачи.

В Терноватом продолжается зачистка западной части от пехоты противника, успевшей спешиться. После Железнодорожного российские подразделения выбили противника из опорного пункта западнее населенного пункта. Идут бои в районе балки Шестиполье, зачищаются посадки юго-восточнее Железнодорожного у железной дороги. Взят очередной опорный пункт южнее Цветкового. В районе Горькое-Староукраинка разворачиваются встречные бои.

Опровержения и реальность

Ситуация для украинской стороны настолько осложнилась, что медиа офис Банковой выпустил срочное опровержение. Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Волошин заявил, что военные проводят лишь разведывательно-поисковые действия и зачистки, а не контрнаступление. Однако масштаб операции говорит об обратном — эксперты называют это «крупнейшим наступлением за полтора года».

Украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источники в Главном штабе Украины сообщил, что контрнаступление остановилось из-за нехватки штурмовиков. По информации штаба 36-й общевойсковой армии, российские войска нигде не отступают, а на некоторых участках даже продвигаются. Передовые штурмовые группы вышли на окраину Рождественского, хотя еще сутки назад украинская сторона заявляла о «заходе» туда своих подразделений.

Второй очаг напряжения

Помимо восточного участка Запорожского фронта, активность противника возросла на Славянском направлении в районе Красного Лимана. Об этом сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков. Враг предпринимает попытки наступления в направлении Святогорска и Красного Лимана с целью отрезать российский выступ к западу от реки Нетриус.

Два основных направления атак — на север в сторону Новоселовки и на юг по дороге из Коровьего Яра. На севере Святогорска и в лесах к югу от Яровой идут встречные бои. Также столкновения происходят в Александровке, Дробышеве и прилегающих лесных массивах.

После суточного перерыва украинское командование вновь бросило в бой резервы. Аналитики связывают это с предстоящими выборами и необходимостью продемонстрировать успехи на фронте. Некоторые минные заграждения были сняты российской стороной для подготовки наступления, чем и попытались воспользоваться украинские подразделения. Однако прорваться не удается — дроны и артиллерия продолжают наносить удары по атакующим.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru