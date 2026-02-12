Бунт на корабле? Депутаты Госдумы ополчились против РКН из-за Telegram. Жалобы дошли до СОВБЕЗА

11:59, 12 фев 2026

В Государственной думе разгорелся конфликт из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram. Депутаты начали массово протестовать против решения регулятора, а жалобы достигли уровня Совета безопасности России. События развиваются на фоне продолжающихся ограничений работы популярного мессенджера.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил официальное обращение в Совет безопасности с критикой позиции надзорного органа. Парламентарий указал на конкретные угрозы, которые создаёт ограничение доступа к платформе. В качестве примера он привёл ситуацию в Белгородской области, где региональные власти используют каналы в мессенджере для оповещения жителей о приближении украинских беспилотников. Кроме того, депутат отметил возможные проблемы со связью у военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

В документе, адресованном Совбезу, Миронов подчеркнул, что меры регулятора не должны негативно влиять на использование Telegram-каналов для продвижения государственных интересов и могут спровоцировать рост социального недовольства. Политик призвал руководство страны проанализировать обоснованность блокировки с учётом глубокой интеграции сервиса в повседневную жизнь россиян.

Протест в парламенте принял масштабный характер. Семнадцать депутатов выступили с инициативой внести на обсуждение нижней палаты специальное поручение комитету по информационным технологиям. Они потребовали запросить у Министерства цифрового развития разъяснения относительно причин и целей ограничения работы мессенджера.

Однако предложение столкнулось с сопротивлением внутри самого комитета. Его руководитель Сергей Боярский, представитель фракции «Единая Россия», заявил о несогласии с инициативой. Депутат напомнил, что платформа на протяжении многих лет не соблюдает российское законодательство. Боярский предложил заинтересованным парламентариям направить персональные запросы в профильное министерство, если они хотят получить информацию. При голосовании предложение не набрало необходимого большинства: семьдесят семь депутатов поддержали его, сто два высказались против.

Напомним, Роскомнадзор приступил к замедлению Telegram на территории России. Ещё в 2025 году регулятор заблокировал возможность совершать голосовые и видеозвонки через приложение. Теперь пользователи сталкиваются с общим снижением скорости работы сервиса, что затрудняет загрузку видеоконтента и приводит к техническим сбоям.

Эксперты предлагают различные объяснения действиям надзорного органа. Политолог Алексей Ярошенко в комментарии изданию высказал две версии. Первая носит политический характер: российские власти могут таким образом оказывать давление на создателя платформы Павла Дурова, побуждая его к взаимодействию. Учитывая, что основную аудиторию мессенджера составляют пользователи из России, блокировка способна нанести серьёзный финансовый урон бизнесмену.

Вторая гипотеза связана с коммерческими интересами. Аналитик предположил, что ограничения могут быть частью стратегии по продвижению отечественного мессенджера Max. В такой ситуации граждан фактически ставят перед выбором: либо переходить на альтернативную платформу, либо использовать VPN-сервисы. Ярошенко выразил опасение, что попытка вытеснить Telegram может оказаться лишь маркетинговым ходом для раскрутки национального продукта, что приведёт к появлению очередного неконкурентоспособного решения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео