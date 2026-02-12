12:07, 12 фев 2026

Военный эксперт Владислав Шурыгин обнародовал жёсткую реакцию русского бойца на недавнее заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова об СВО. Речь идёт о комментарии Пескова относительно замедления работы мессенджера «Телеграм». Официальный представитель Кремля заявил, что невозможно представить организацию фронтовой связи через «Телеграм» или другие подобные приложения.

Что сказал Песков

Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замедлением «Телеграма», подчеркнул абсурдность идеи использования гражданских мессенджеров для обеспечения связи на передовой. По его словам, фронтовая связь через такие каналы выглядит немыслимой. Посыл представителя Кремля звучал логично, однако проблема в том, что те, кто должен был давно организовать нормальную связь для военных, оказались за решёткой по коррупционным делам.

Кто ответил Пескову

Владислав Шурыгин опубликовал мнение бойца Никиты Третьякова — человека, который знает о реалиях войны не из кабинетов. Третьяков воюет с самого начала СВО, уже четыре года подряд. За это время он трижды был ранен и потерял ногу, но каждый раз возвращался в строй. Причём не в тыл, а именно на передовую, где находится и сейчас. Шурыгин предупредил: ответ Третьякова жёсткий, но он решил дать его без смягчения, сохранив оригинальный тон.

Что невозможно представить бойцу

Никита Третьяков в своём послании перечислил вещи, которые действительно невозможно представить. В первую очередь он напомнил: ещё неделю назад связь в российской армии работала с использованием спутниковой группировки враждебного государства. Это факт, с которым военные столкнулись на собственном опыте.

Кроме того, Третьяков указал на роль волонтёров, которые до сих пор обеспечивают бойцов критически важным снаряжением. Речь идёт о радиостанциях, анти-тепловизионных одеялах, инверторных генераторах и другом оборудовании. Солдаты либо получают это от добровольцев, либо покупают за собственные деньги. Армейское руководство вопросами такого обеспечения не занимается.

Боец возмущён тем, что вся страна снабжает армию гражданскими автомобилями, а военное командование активно пытается с этим бороться. Третьяков не может понять, как в зону боевых действий отправляют людей на костылях ради соблюдения формальностей. Он задаётся вопросом: почему в российской столице диверсанты убивают генералов и подкидывают бомбы детям, а в столицу противника спокойно приезжают важные гости, которых даже шутливо называют «живым ПВО»?

Экономические парадоксы войны

Третьяков констатирует странную картину: страна, ведущая войну не первый год, продолжает тратить миллиарды рублей на праздники и развлечения. Жители крупных городов беспечно веселятся, а власти в это время повышают тарифы на коммунальные услуги. Такая «экономия» вызывает у бойца недоумение.

Отдельное возмущение Третьякова вызвала история с нефтепродуктами. Россия прекратила транзит через украинскую территорию только после того, как Киев сам отказался от сотрудничества. При этом даже во время войны украинская сторона регулярно получала деньги за транзит.

Карьеристы на войне

Завершая своё послание, Никита Третьяков коснулся болезненной темы чиновников, которые отправляются в зону СВО ради карьерного роста или чтобы избежать наказания. Эти люди числятся в частях несколько месяцев, а затем выходят оттуда со статусом героев и ветеранов. Для бойца, который воюет четыре года и потерял ногу, существование такого бизнеса на войне представляется особенно циничным.

