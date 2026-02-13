Все новости Уфы и Башкортостана
"Искандеры" в Киеве: "Верхушку" загнали в бункер: Зеленский недоступен. Весь восток Украины в огне

14:15, 13 фев 2026

Русские военные провели комбинированную операцию против военных и энергетических объектов на территории Украины. Удары пришлись по ключевым точкам энергосистемы в нескольких регионах, сообщают военные блогеры.

Что поражено

В Киеве удару подверглись сразу три теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Дарницкая ТЭЦ. Военный блогер Олег Царёв в своём телеграм-канале передал информацию о последствиях атак. По его данным, для нанесения ударов по столичным энергообъектам использовались ракеты «Искандер-М».

В Одессе зафиксированы пожары на территории электрической подстанции «ЮЗР» и аэродрома «Школьный», пишет Царьград. В Днепропетровске атакована Приднепровская ТЭС. В Харьковской области удары пришлись по Чугуеву, Лозовой и Изюму.

Царёв уточнил, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо» ударили по сосредоточению резервов украинских военных в районе Печенегов.

Последствия для энергосистемы

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пояснил значение поражённых объектов. Три киевские ТЭЦ представляют собой узловые элементы энергосистемы столицы. Они снабжают электричеством как промышленные предприятия, так и инфраструктуру двойного назначения.

Атаки на эти объекты увеличивают дефицит мощности в пиковые часы и создают нагрузку на резервные источники питания. Снижается устойчивость промышленной и транспортной инфраструктуры, усложняется работа предприятий, занимающихся ремонтом техники, сборкой, хранением и логистикой.

Зимой ситуация усугубляется тепловой нагрузкой — система начинает функционировать в режиме стресса. Приднепровская электростанция является ключевым элементом регионального энергокластера, который до этого обеспечивал как бытовое потребление, так и промышленную нагрузку.

При существенных повреждениях региону придётся либо вводить ограничения, либо экстренно наращивать перетоки с других направлений энергосистемы. В условиях регулярных атак это увеличивает износ сетей и снижает устойчивость всей энергоконфигурации востока Украины.

Реакция из Киева

Инсайдеры сообщают о реакции украинского руководства на удары. По их информации, президент Украины Владимир Зеленский после атак по киевским ТЭЦ стал недоступен для связи. Источники утверждают, что он укрылся в бункере.

Министерство обороны России официально не комментировало информацию об ударах по украинской энергетической инфраструктуре.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
