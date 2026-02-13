14:24, 13 фев 2026

Российская армия подступила к Константиновке и начала массированные удары по городской инфраструктуре, сообщают военные источники. По мостам в городе прошлись трёхтонные авиабомбы ФАБ-3000, что указывает на подготовку к решающему штурму. События происходят на фоне интенсификации боевых действий на всех участках фронта 13 февраля.

Арктический прорыв

Накануне модифицированные украинские беспилотники типа «Лютый» сумели достичь российской Арктики, преодолев более 1700 километров на малых высотах. Удары были нанесены по супермаркету и нефтеперерабатывающему заводу в Ухте, Республика Коми. Система противовоздушной обороны не смогла обнаружить летательные аппараты на подлёте.

Военные аналитики скептически относятся к версии о запуске дронов из Прибалтики, хотя расстояние от этого региона до Ухты также составляет около 1500 километров. Эксперты считают маловероятным, что Эстония, Латвия или Литва пойдут на подобный риск без согласования с США, поскольку это может втянуть НАТО в прямой конфликт. Более вероятным объяснением называется модификация самих беспилотников, которые ранее успешно долетали до Башкирии и Татарстана на дальность до 1500 километров.

Массированный ночной налёт

В ночь на 13 февраля украинские беспилотники нанесли серьёзный удар по Волгоградской области. Среди пострадавших оказались мирные жители, включая 12-летнего мальчика. Повреждения получили жилые здания и промышленные объекты. Ростовская область также продолжала отражать атаки дронов.

Противник вернулся к среднесуточным показателям — около 200 беспилотников в день по российским регионам. Приграничные территории продолжают нести потери среди гражданского населения. В Брянской области был ранен местный чиновник, в Белгородской области в Грайвороне погиб мужчина, есть раненые.

Российские Вооруженные силы нанесли ответные удары по Николаеву, Запорожью, Харьковской области и Павлограду. Наиболее мощному удару подверглась Одесса, где были поражены объекты энергогенерации. Часть приморского города осталась без электроснабжения, отопления и водоснабжения.

Северное направление

На Сумском направлении российские войска продолжают широкомасштабное наступление. Продвижение осуществляется в условиях постоянных контратак противника и массированного применения украинских дронов. Боевые действия идут в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах.

В районе Волчанска подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные операции с целью расширения зоны безопасности у границы. Продолжаются бои в Купянске и на восточном берегу реки Оскол на подступах к Купянску-Узловому.

Аналитики отмечают, что первоначальный темп наступления ВСУ под Купянском, набранный в декабре, полностью утрачен. Весь достигнутый прогресс фактически ликвидирован. Украинская сторона израсходовала определённое количество резервов в этом районе, и теперь стоит вопрос о способности удерживать территории к западу от Купянского района.

Южный участок

К северу и западу от освобождённого Покровска продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения постепенно продавливают оборону противника у Гришино, Торецкого, Дружковки, Белицкого и Нового Донбасса.

В Константиновке отмечается применение трёхтонных авиабомб ФАБ-3000 по мостам. Городскую агломерацию противника разрезают на части, осуществляется подготовка к дальнейшему штурму.

На востоке Запорожской области, в районе недавно освобождённого Гуляйполя, противник предпринимает постоянные контратаки. Контрнаступательные действия продолжаются уже несколько дней. Бои носят затяжной характер, ситуация осложняется отключением американцами терминалов Starlink российским войскам. Группировка войск «Восток» сообщает об отражении девяти контратак противника, уничтожены один БТР, семь бронированных машин и до роты живой силы противника.

Южнее, на Запорожском участке фронта, продолжаются бои в Приморском и близ Магдалиновки. Линия фронта вдоль Днепра в районе Херсона остаётся стабильной — российские войска и силы противника ограничиваются взаимными артиллерийскими и беспилотными ударами через реку.

Дебют «Фламинго»

Министерство обороны России заявило об отражении атаки на военный объект в Волгоградской области. Были сбиты пять украинских ракет — не американских, а «Фламинго». Это первое официально признанное российской армией применение таких ракет.

Появление «Фламинго» в боевой работе было ожидаемо, отмечают военные эксперты. Для Киева, получившего дополнительное финансирование на войну в виде кредитов, сейчас важно демонстрировать способность наносить удары в глубину российской территории. Попытки достичь НПЗ в Ухте и поразить арсеналы в Котлубани относятся к одному списку задач на ближайшее время.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru