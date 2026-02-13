Пропустили удар - теперь латаем дыры: Бойцы на СВО сами решают проблему, на которую годами махали рукой

14:31, 13 фев 2026

В феврале 2026 года американская спутниковая система Starlink отключила «серые» терминалы, которыми пользовались российские военные на линии фронта. Проблема обнажилась мгновенно — связь на передовой просела, управляемость войсками ухудшилась. Об этом сообщает военный обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко.

Критическая ситуация сложилась на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Противник сосредоточил там подразделения трёх штурмовых бригад и семи штурмовых полков, сведённых в штурмовой корпус. Враг бьёт во фланг наступающей российской группировке, прекрасно понимая, что армия без устойчивой связи теряет управляемость. И пытается выжать максимум из текущего момента.

Вместо спутников — «ТАПики» 1957 года

Прямо сейчас бойцы на передовой сами решают проблему, которую годами игнорировали. Вместо современных штатных систем связи в ход идут полевые телефоны «ТАП» образца 1957 года — их ласково называют «ТАПиками». Кто-то налаживает радиоретрансляторы, кто-то везёт на позиции громоздкие антенны для связи через российские спутники «Ямал».

Правда, спутниковая связь через «Ямал» и «Экспресс» — не полноценная замена Starlink, отмечают эксперты. Геостационарные спутники висят на высоте 35 тысяч километров, что даёт огромные задержки сигнала. Их антенны невозможно наводить на передовой под обстрелами. Для штабов такая связь ещё сгодится, а вот для позиций — нет.

«Не сильно удачный, но хоть какой-то заменитель», — констатирует один из источников «Первого русского».

Starlink работал из коробки и практически в любых условиях. Для его использования не требовались специально подготовленные люди и особое оборудование, подчёркивает Шлепченко.

Человек, который предупреждал

В этой связи вспоминают человека, который кричал о надвигающейся катастрофе задолго до февраля 2026 года. Андрей Морозов, позывной «Мурз», — связист-доброволец, сержант, командир взвода связи народной милиции ЛНР. Он строил защищённую цифровую связь «в поле» — сам тянул кабель, настраивал станции, собирал сети из того, что есть.

В это время официальные структуры с триллионными бюджетами осваивали деньги на «перспективные разработки», которые оборачивались импортными комплектующими под отечественными шильдиками, напоминает политик Олег Царёв.

«Мурз» сделал для российской военной связи больше, чем целые НИИ и концерны, «съевшие» триллионы по государственным программам вооружения и оборонному заказу, считает эксперт.

Морозов делал две ключевые вещи: создавал подробные методички о том, как должна выглядеть нормальная тактическая сеть, и реализовывал эти решения на практике. Инструкции писались простым языком, чтобы их поняли обычные солдаты и волонтёры.

В феврале 2024 года Андрей Морозов покончил с собой. Он столкнулся с системой, которая годами махала рукой на его предупреждения.

Латают дыры те, кто воюет

Теперь дыры латают не те, кто годами осваивал триллионы, а те, кто под обстрелами настраивает «ТАПики» и ретрансляторы. Система пропустила удар — теперь расхлёбывают последствия на передовой.

Влад Шлепченко резюмирует: ситуация сложная, но не критическая. Противник измотан, его штурмовой корпус состоит из одних и тех же подразделений, которые мечутся между Купянском и Запорожьем. Российская армия сохраняет возможность применения оптоволоконных дронов, работает авиация. Наиболее вероятный сценарий — тактические успехи ВСУ, последующее истощение и выправление ситуации.

Но цена могла бы быть куда ниже, если бы к голосу таких людей, как «Мурз», прислушались вовремя. Вместо этого проблему игнорировали годами, пока она не ударила по войскам прямо во время активных боевых действий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru