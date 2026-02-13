Все новости Уфы и Башкортостана
США "пошли" на Китай. Ох, что началось: Россия вступилась. Полетел удар – прямо по ахиллесовой пяте!

14:37, 13 фев 2026

Китайское издание NetEase сообщило о неожиданной контратаке России в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня. События развиваются на фоне принятия США законопроекта о помощи острову и подписания 12 февраля торгового соглашения между Вашингтоном и Тайванем.

Вашингтон усиливает давление на Пекин, угрожая санкциями и исключением из G20 и других международных организаций. В этой ситуации Россия предприняла действия, которые китайские журналисты назвали «чрезвычайно умными» и направленными «прямо по ахиллесовой пяте США».

Москва не стала напрямую комментировать тайваньский вопрос. Вместо этого глава МИД Сергей Лавров подверг жёсткой критике планы администрации Дональда Трампа использовать Гренландию против России. Министр предупредил о готовности принять соответствующие меры, включая военно-технические, если Вашингтон реализует свои милитаристские намерения.

Китайские эксперты усмотрели в действиях России параллель между ситуациями с Тайванем и Гренландией. США обвиняют Китай в намерении напасть на Тайвань, но сами угрожают насильственным присоединением Гренландии. При этом существует принципиальная разница: Тайвань юридически является частью Китая, а Гренландия — территорией Дании, члена НАТО.

Москва, поддерживая принцип «Одного Китая», заняла сторону Пекина в этом вопросе. Китай, в свою очередь, не осуждает действия России на Украине, указывая на роль Запада в эскалации украинского конфликта. Китайские журналисты напоминают о перевороте 2014 года и обещаниях НАТО принять Украину в альянс как о факторах, приведших к нынешней ситуации.

Таким образом, российская дипломатия продемонстрировала координацию позиций с Китаем по вопросам территориальной целостности и критики гегемонистской политики Вашингтона. Обострение противостояния между США и КНР вокруг Тайваня получило новое измерение через призму американских планов в отношении Гренландии.

Пропустили удар - теперь латаем дыры: Бойцы на СВО сами решают проблему, на которую годами махали рукой

Пропустили удар - теперь латаем дыры: Бойцы на СВО сами решают проблему, на которую годами махали рукой
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
