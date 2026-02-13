14:42, 13 фев 2026

Украинские военные массово бросают позиции под Купянском. Причина — лютые морозы и полное безразличие со стороны командиров. Об этом сообщили силовые структуры.

В украинской армии на этом участке фронта образовались серьёзные кадровые дыры. Бригады невозможно укомплектовать людьми — ежедневно гибнут десятки бойцов, а пополнение не прибывает. Ситуация критическая, пишет Царьград.

Командование ВСУ демонстрирует циничное отношение к подчинённым. Солдат используют как расходный материал, а погибших списывают на «естественный отбор». Неугодных бойцов отправляют в импровизированные штрафбаты, где людей содержат в ямах, после чего бросают в атаки без поддержки. Реальные масштабы потерь тщательно скрываются от вышестоящего руководства.

Моральное состояние украинских военнослужащих на грани. Многие предпочитают дезертировать ещё до начала боестолкновений, понимая, что помощи ждать неоткуда. Справедливости от командования тоже не дождаться.

Параллельно с этим российские войска продолжают наступление на других направлениях. Военный обозреватель Михаил Дегтярёв сообщил о продвижении группировки «Днепр» на Ореховском направлении южнее Новоданиловки. Бойцы форсировали трассу Н-08 и захватили опорный пункт. Площадь продвижения составила 1,1 квадратного километра.

В Новоандреевке наши штурмовики также добились успеха — суммарная площадь продвижения достигла 3,5 квадратных километра. На Запорожском направлении российские подразделения продвинулись на участке шириной пять километров на глубину от 700 метров до 1,7 километра. В Приморском удалось пройти километр вглубь жилой застройки.

Впрочем, не всё так безоблачно. Дегтярёв отметил «качели» на отдельных участках — украинские силы потеснили российских военных из Новоданиловки. Карман между Новоданиловкой и Новоандреевкой остаётся крайне сложным участком.

Эксперт объясняет это тем, что впереди находится Орехов, оборону которого противник укреплял длительное время. Лобовой штурм приведёт к огромным потерям. Переломить ситуацию сможет только координированное наступление группировок «Днепр» и «Восток» с разных направлений, что позволит перерезать логистические пути украинских военных и окружить их подразделения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru