Военврачи СВО приписаны к "элите", будто рабы: В докладах "наверх" этого не расскажут

Специальная военная операция выявила немало проблем в российской армии, но об одной из них предпочитают молчать. Военные медики начали массово жаловаться на низкие зарплаты — в отдельных госпиталях гражданский персонал зарабатывает значительно больше врачей в погонах, пишет Царьград.

Подполковник медицинской службы, возглавляющий отделение в филиале одного из военных госпиталей, рассказал изданию о реальном положении дел. По его словам, денежное довольствие хирурга с учетом повышенного районного коэффициента составляет около 95 тысяч рублей. При этом гражданские сотрудники того же учреждения получают за идентичную работу примерно 190 тысяч — разница в два раза.

Ситуация усугубляется неравномерной выплатой так называемой «дорожной карты» — дополнительного денежного поощрения в размере месячного оклада. Изначально эти деньги полагались только гражданскому персоналу. Военным медикам начали доплачивать относительно недавно, последние два года, однако практика не стала повсеместной, хотя военврачи также принимают раненых с линии фронта.

Помимо финансовых проблем, военные медики сталкиваются с другой практикой. Их прикрепляют на суточные дежурства к высокопоставленным чиновникам для контроля за здоровьем. «Я бы лучше три месяца в командировке за лентой провёл, чем месяц кататься с чиновником», — поделился подполковник.

Собеседник издания отметил, что продолжает службу без контракта, срок которого уже завершился. Он ожидает окончания частичной мобилизации, после чего намерен написать рапорт об увольнении. «Как только выйдет указ президента — далее без меня, пожалуйста. И таких, как я, с каждым месяцем всё больше», — подчеркнул военврач.

Обозреватель Царьграда Юлия Банишевская обращает внимание на ключевой вопрос: почему военные медики не получают «дорожную карту», если они также числятся в федеральном регистре медицинских работников.

Военный телеграм-канал «Два майора» предупреждает: можно четыре года подряд призывать к патриотизму и кричать «Служат не за деньги!», но после завершения военных действий врачи уйдут. Молча переместятся на более оплачиваемые должности в гражданском секторе. Многие специалисты уже сейчас готовы к увольнению, поэтому не продлевают истекшие контракты.

