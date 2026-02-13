14:57, 13 фев 2026

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал замедление работы Telegram в России, заявив, что невозможно представить использование мессенджера для фронтовой связи. Это произошло на фоне действий Роскомнадзора, который продолжает ограничивать работу платформы. О заявлении Пескова и реакции на него сообщают российские СМИ.

Роскомнадзор объясняет замедление Telegram тем, что мессенджер не соблюдает требования российского законодательства, пишет Царьград. Ведомство указывает на отсутствие мер против мошенничества, недостаточную защиту персональных данных и использование платформы в преступных целях. Цель регулятора — добиться исполнения законов и обеспечить защиту граждан.

Военные корреспонденты выступили против ограничений, указывая на важность мессенджера для зоны СВО. Александр Сладков отметил, что альтернативы Telegram для использования на фронте пока нет. Однако Песков заявил, что представить фронтовую связь через мессенджер трудно и невозможно.

Журналистка Анастасия Кашеварова прокомментировала слова пресс-секретаря, опубликовав в своем канале список вещей, которые тоже сложно представить, но они происходят в реальности. Она указала на контрактников, непригодных для службы, но учитываемых в отчетах. Также отметила изъятие волонтерских машин, необходимых для боевых задач, и продажу гуманитарной помощи.

Кашеварова перечислила и ряд других проблем: пропавших без вести ищут годами, 48 тысяч военных ждут жилье, ответственные лица присваивают миллиарды. Через запрещенный мессенджер передавались маршруты и секретные документы. С карт погибших бойцов списывали деньги. Миллиарды украдены при строительстве обороны в приграничье. На четвертый год конфликта отсутствует связь.

Журналистка подчеркнула абсурдность ситуации: те, кто служит стране, сталкиваются с трудностями, а те, кто наносит вред, продолжают обогащаться. Она назвала этот список умонепостижимых вещей шокирующей реальностью, которую здравомыслящему человеку представить невозможно.

Telegram впервые пытались заблокировать в 2018 году из-за отказа передать ключи шифрования спецслужбам. Тогда Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов, затрагивая сторонние сервисы, но кампания закончилась безрезультатно. Сейчас ведомство снова пытается ограничить работу мессенджера, несмотря на его востребованность среди военных и обычных пользователей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru