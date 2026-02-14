11:14, 14 фев 2026

На пятый день украинские силы продолжают попытки прорвать оборону российских подразделений на Восточно-Запорожском направлении. По данным военных обозревателей, за это время противник потерял более тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, а также 71 единицу бронетехники. Информация поступает из сводок с линии фронта 14 февраля 2026 года.

Восточно-Запорожский фронт: пять дней безрезультатных атак

Украинские формирования продолжают массированные контратаки сразу на нескольких участках Восточно-Запорожского направления, пишет Царьград. Несмотря на заявления Генерального штаба Украины об отсутствии контрнаступления, противник ежедневно вводит колонны бронетехники, пытаясь прорваться через российские оборонительные позиции. За последние сутки украинская сторона потеряла 17 единиц техники, включая 2 БТР, 5 боевых бронированных машин и 10 автомобилей.

Общие потери за пять дней боёв составили 71 единица техники, 2 самоходные артиллерийские установки и более тысячи военнослужащих. Военный обозреватель Михаил Дегтярёв отмечает, что масштаб операции уступает контрнаступлению 2023 года, однако остаётся самым мощным наступательным действием после Курского вторжения. При этом достигнутые результаты при таких затраченных ресурсах остаются минимальными.

Украинская сторона через информационные каналы заявила о захвате четырёх населённых пунктов. Однако данные объективного контроля не подтверждают эту информацию. По сообщениям с мест, речь о занятии Нечаевки, Нового Запорожья, Рыбного, Сладкого и организованном присутствии противника за Гайчуром не идёт. Активные боевые действия ведутся в районах Терноватого, Косовцева и Прилук, где просачивающиеся группы противника оперативно уничтожаются российскими подразделениями.

Гуляйполе: выход к железной дороге

В районе Гуляйполя инициатива остаётся за группировкой «Восток». Российская армия, пробив оборонительные рубежи противника, ведёт бои за Цветковое и окрестности Криничного. Одновременно отражаются контратаки украинских сил на Староукраинку и Железнодорожное.

Основная задача российских подразделений на этом участке — выход на железнодорожную линию по всему западному рубежу от Гуляйполя. Такой манёвр позволит обезопасить город от проникновения малых пехотных групп противника и закрепить контроль над территорией.

Северный фронт: прорыв у Покровки

На Сумском направлении группировка войск «Север» сообщает о тяжёлых наступательных боях. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, предпринимая попытки контратак. В Краснопольском районе две украинские штурмовые группы атаковали с разных направлений, но были заблаговременно обнаружены разведкой и отбиты.

Российские штурмовые отряды продвинулись в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах. Оборона противника была разбита в районе села Покровка у границы Белгородской области, где российские войска приступили к штурму. Таким образом открыт новый участок государственной границы. За сутки на этом направлении Украина потеряла свыше 85 военнослужащих, миномёт, внедорожники, багги, пункты управления БПЛА и склад.

Российские подразделения обрабатывают позиции противника в приграничной зоне ударами дронов и артиллерии. Нередко под огнём оказывается областной центр: в Сумах после ударов наблюдаются перебои с энергоснабжением.

Харьковское направление: полтора года в зоне КТО

На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои. Группировка «Север» сохраняет инициативу у Симиновки, в районе Волчанских Хуторов и на Хатненском участке фронта. Военнослужащий с позывным «Без Ретуши» сообщает, что его батальон уже полтора года выполняет задачи в зоне контртеррористической операции — с августа 2024 года в Курской области до ноября 2025 года, а теперь в Белгородской области.

Пройдя путь от окружения под Снагостью до Алексеевки Сумской области, подразделение теперь расширяет буферную зону в Харьковской области. Боец отмечает, что не видел ни одного спокойного дня в Белгородской области с момента прибытия. Задача подразделения — отодвинуть противника настолько, чтобы жизнь обычных людей стала безопаснее.

С Купянского направления поступают кадры ударов российских дроноводов по позициям и логистике противника. Боевые действия продолжаются.

Донбасс: продвижение по всем направлениям

В районе Красного Лимана малые пехотные группы продолжают операции по просачиванию и накоплению сил под множественными ударами украинских БПЛА. Западнее Красноармейска идут ожесточённые бои в районе Гришино. Зафиксированы успехи западнее трассы Красноармейск-Родинское, а также боевые столкновения у Белицкого и Торецкого.

На Северском направлении продолжаются бои у Никифоровки, где российские силы заняли здание школы, выбив оттуда украинских бойцов. Есть продвижение к Фёдоровке Второй. В Резниковке и у Кривой Луки идут позиционные столкновения.

Российские штурмовые группы давят противника у Степановки и Ильиновки, выравнивая фронт у Червоного на Константиновском направлении. Зафиксировано продвижение в сторону Тихоновки, ведутся бои у Миньковки. Поступило подтверждение продвижения в посадке восточнее села Бересток.

Константиновка: город на грани изоляции

Константиновка практически полностью отрезана от дорог снабжения. Трассы находятся под огневым контролем российских сил, мосты разрушены. Город изолирован от большинства маршрутов, что привело к резкому сокращению ежедневных поставок боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает, что украинские потери в городе от непрямых боевых действий огромны. Мост на западной окраине Константиновки уничтожен ракетно-бомбовым ударом. Город оказался в фактической блокаде, что значительно осложняет положение украинских сил в этом районе.

