Внезапно. США отменили встречу по Украине. Жёсткое обращение Трампа: Зеленский не выдержал – громкая речь об уступках

11:21, 14 фев 2026

Во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля должна была состояться встреча в «берлинском формате» с участием Владимира Зеленского, представителей Еврокомиссии, Германии, Финляндии и Польши. Однако буквально перед началом переговоров госсекретарь США Марко Рубио снял своё участие, сославшись на плотный график, сообщает Царьград.

Европейцы в шоке от решения Вашингтона

Отмена участия американского госсекретаря фактически обесценила всю встречу. По данным Financial Times, чиновники ЕС восприняли это как удар. Один из представителей европейских структур назвал поступок Вашингтона «безумием», намекнув, что США теряют интерес к урегулированию украинского конфликта.

Впрочем, Зеленский не растерялся и пообещал отправить в Белый дом список новых требований. Украинский президент рассчитывает получить помощь до 24 февраля, хотя его американский коллега уже взял другой курс.

Трамп выдвинул ультиматум

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами дал понять: Москва настроена на заключение мирного соглашения, и Зеленскому пора определяться. «Зеленскому придётся двигаться. Он должен действовать», — заявил американский лидер, предупредив, что затягивание может обернуться упущенной возможностью.

Украинский президент почувствовал давление. В интервью Politico он признал: Вашингтон действительно намекает, что именно Киев должен идти на компромиссы, а не Россия. При этом Зеленский выдвинул встречное условие — Украина готова провести выборы, но только при режиме прекращения огня и гарантиях безопасности от США.

«При сохранении военного положения и отсутствии гарантий выборы невозможны», — заключил украинский лидер, давая понять, что добровольно сдаваться не намерен.

Киев готовит ловушку

Почему же Белый дом не спешит раздавать гарантии? По данным телеграм-канала «Резидент», Киев подготовил хитрый план. Украинская сторона требует гарантий безопасности в границах 1991 года, что для Вашингтона неприемлемо.

«Администрация Трампа настаивает на подписании мирного договора и определении границ для гарантий безопасности», — сообщает источник издания. Фактически речь идёт о признании новых реалий, на что Зеленский пока не согласен.

Козыри в руках США

Сможет ли Вашингтон переломить ситуацию, зависит от того, какие рычаги давления будут использованы. Пока генсек НАТО Марк Рютте пообещал поставить Украине в 2026 году оружия на 15 миллиардов долларов. Такая поддержка может сыграть против мирного процесса — получив военную помощь, Зеленский вряд ли захочет идти на уступки.

Отмена участия Рубио в мюнхенской встрече стала первым тревожным звонком для Киева. Украинское руководство оказалось между двух огней: с одной стороны — давление Трампа, с другой — обещания европейцев продолжать военную поддержку. Что перевесит, станет ясно в ближайшие недели.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru