Либерально-демократическая партия Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одержала убедительную победу на парламентских выборах, получив более двух третей мест в нижней палате. Теперь партия может проводить законопроекты даже при отклонении их верхней палатой. Но предвыборная риторика японского премьера вызвала жёсткую реакцию Москвы, сообщает Царьград.

Накануне голосования Такаити заявила о намерении заключить мирный договор с Россией и решить вопрос так называемых «Северных территорий» — именно так в Японии называют Курильские острова. При этом признавать российский суверенитет над островами премьер не стала. После победы на выборах радость японских властей оказалась недолгой — последовал резкий ответ из Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Токио фундаментальные вещи: суверенитет России над Курильскими островами был определён восемьдесят лет назад по итогам Второй мировой войны после капитуляции Японии. Более того, принадлежность Курил России закреплена в Конституции страны, и это положение пересмотру не подлежит. Захарова подчеркнула, что российско-японские отношения достигли точки невозврата. Попытки оспорить территориальную целостность России обернутся серьёзными проблемами для японского правительства.

В Китае отреагировали на позицию российского МИДа. Издание NetEase, на которое ссылается «АБН24», отметило: «Кремль сработал жёстко, решительно проведя две красные линии, не оставив места для переговоров... Это стало ударом для Японии». Китайские СМИИ восхитились твёрдостью российской позиции в противовес милитаристскому курсу Токио.

Но дипломатическими заявлениями дело не ограничилось. 13 февраля Министерство обороны России сообщило о выходе в дальний поход отряда военных кораблей для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав отряда вошли корветы «Совершенный» и «Резкий», вооружённые противокорабельными ракетными комплексами «Уран», а также средний морской танкер «Печенга». Экипажи получили приказ провести ряд учений, за которыми будут наблюдать недружественные государства, включая Японию.

По данным военного ведомства, при выходе из пункта базирования в Японское море личный состав провёл корабельные учения по отражению средств воздушного нападения и отражению атак безэкипажных катеров условного противника. Такие манёвры российского флота регулярно отслеживаются зарубежными разведками.

Появление военного отряда вблизи японских берегов — не рядовое событие. Это наглядная демонстрация того, что Россия не намерена обсуждать вопросы своей территориальной целостности. Если Захарова делает дипломатические предупреждения, то Министерство обороны показывает реальную готовность защищать российские территории всеми доступными средствами. Курильские острова остаются под российским суверенитетом, и это неизменная позиция Москвы.

Если Такаити действительно заинтересована в мирном договоре с Россией, Токио необходимо признать российский контроль над Курилами как неоспоримый факт. Иначе о нормализации отношений речи быть не может.

