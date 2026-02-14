Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Вот, где настоящая агрессия: Посмотрите, что стало с министром обороны Германии, когда он грозил России

Вот, где настоящая агрессия: Посмотрите, что стало с министром обороны Германии, когда он грозил России

11:31, 14 фев 2026

В Брюсселе на заседании контактной группы по военным поставкам Украине разыгралась показательная сцена. Немецкий министр обороны Борис Писториус, который пообещал новые поставки систем ПВО «Пэтриот» и ударных дронов для атак по российской территории, внезапно начал кашлять прямо во время выступления. «Прошу прощения — заболел», — смущенно признался политик, но тут же продолжил перечислять планы по военной помощи Киеву.

Случай произошел на встрече западных министров обороны 14 февраля 2026 года. Писториус выступал после британского коллеги Джона Хили, который объявил о готовности Евросоюза и Лондона выделить €35 млрд на продолжение конфликта.

«Мы и далее будем увеличивать военную помощь Украине. Мы хотим, чтобы 2026-й стал годом окончания войны», — заявил министр обороны Великобритании.

Немецкий чиновник пошел дальше и назвал минимальную сумму поддержки ВСУ в текущем году — $60 млрд. По его словам, Германия готова передать Киеву пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны предоставят еще 30 таких комплексов. «Мы все понимаем, что это связано со спасением жизней, и время идет на дни, а не недели или месяцы», — подчеркнул Писториус.

На прошлой неделе министры обороны Германии, Британии и Украины совместно с генсеком НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам с просьбой увеличить военную помощь. Результаты не заставили себя ждать — на заседании в формате Рамштайн западные союзники озвучили конкретные цифры и сроки поставок.

Украинский министр Михаил Федоров поблагодарил партнеров за грядущие миллиарды и пожаловался, что Россия запускает десятки баллистических ракет по критической инфраструктуре. Немецкая сторона пообещала начать поставки систем ПВО и собственных Deep-strike дронов в ближайшее время.

Писториус особо отметил, что уже получен ряд предварительных подтверждений от стран-доноров, хотя не все решения окончательно утверждены. «Я уверен в возможности достижения цели 30 плюс 5», — заключил министр, имея в виду количество ракет-перехватчиков для Украины.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Вблизи Курил. Пекло: Япония "договорилась". Путин вывел отряд кораблей. Удар! Захарова - точка невозврата пройдена

Читайте также:

Вблизи Курил. Пекло: Япония "договорилась". Путин вывел отряд кораблей. Удар! Захарова - точка невозврата пройдена
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Разбомбите Россию»: главный фанат войны «до последнего украинца» Джонсон призвал разрешить ВСУ атаковать ракетами Storm Shadow российские города
Россия/мир
«Разбомбите Россию»: главный фанат войны «до последнего украинца» Джонсон призвал разрешить ВСУ атаковать ракетами Storm Shadow российские города
В Великобритании раскрыли одну из главных проблем ВСУ
Россия/мир
В Великобритании раскрыли одну из главных проблем ВСУ
«Вот когда они пр… т все, мы придем и будем защищать»: Пригожин еще год назад предсказал прорыв в Курской области и назвал виновных
Россия/мир
«Вот когда они пр… т все, мы придем и будем защищать»: Пригожин еще год назад предсказал прорыв в Курской области и назвал виновных
Лондон решился. Британские "Вороны" для Украины уже в пути – русские удары возмездия будут сорваны?
Россия/мир
Лондон решился. Британские "Вороны" для Украины уже в пути – русские удары возмездия будут сорваны?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен