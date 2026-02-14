Вот, где настоящая агрессия: Посмотрите, что стало с министром обороны Германии, когда он грозил России

11:31, 14 фев 2026

В Брюсселе на заседании контактной группы по военным поставкам Украине разыгралась показательная сцена. Немецкий министр обороны Борис Писториус, который пообещал новые поставки систем ПВО «Пэтриот» и ударных дронов для атак по российской территории, внезапно начал кашлять прямо во время выступления. «Прошу прощения — заболел», — смущенно признался политик, но тут же продолжил перечислять планы по военной помощи Киеву.

Случай произошел на встрече западных министров обороны 14 февраля 2026 года. Писториус выступал после британского коллеги Джона Хили, который объявил о готовности Евросоюза и Лондона выделить €35 млрд на продолжение конфликта.

«Мы и далее будем увеличивать военную помощь Украине. Мы хотим, чтобы 2026-й стал годом окончания войны», — заявил министр обороны Великобритании.

Немецкий чиновник пошел дальше и назвал минимальную сумму поддержки ВСУ в текущем году — $60 млрд. По его словам, Германия готова передать Киеву пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны предоставят еще 30 таких комплексов. «Мы все понимаем, что это связано со спасением жизней, и время идет на дни, а не недели или месяцы», — подчеркнул Писториус.

На прошлой неделе министры обороны Германии, Британии и Украины совместно с генсеком НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам с просьбой увеличить военную помощь. Результаты не заставили себя ждать — на заседании в формате Рамштайн западные союзники озвучили конкретные цифры и сроки поставок.

Украинский министр Михаил Федоров поблагодарил партнеров за грядущие миллиарды и пожаловался, что Россия запускает десятки баллистических ракет по критической инфраструктуре. Немецкая сторона пообещала начать поставки систем ПВО и собственных Deep-strike дронов в ближайшее время.

Писториус особо отметил, что уже получен ряд предварительных подтверждений от стран-доноров, хотя не все решения окончательно утверждены. «Я уверен в возможности достижения цели 30 плюс 5», — заключил министр, имея в виду количество ракет-перехватчиков для Украины.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru