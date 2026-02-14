Неудобные вопросы после четырёх лет СВО. Военный эксперт сказал прямо: "Пора разбираться"

11:36, 14 фев 2026

Илон Маск нажал на красную кнопку и отключил терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались российские военные на Украине. Произошло это после того, как американцы обнаружили: наши бойцы активно используют оборудование, купленное «серым» путём за границей. С его помощью собирали разведданные, планировали и наносили удары по позициям ВСУ.

Бизнесмен действовал жёстко: сначала вырубил все станции подряд, потом вернул в сеть только те терминалы, которые официально зарегистрированы на территории Украины. Вопрос повис в воздухе: как теперь российская армия будет перестраивать систему военной связи?

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, высказался в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград. Он не стал ходить вокруг да около и заявил напрямую: ситуация должна стать толчком для развития собственной спутниковой группировки. По его словам, процесс растянут до 2030 года, хотя специальная военная операция идёт с 2022-го.

«Бесконечно рассчитывать на дружественные или недружественные военно-технические возможности пора прекращать. Пора разбираться, почему мы не успеваем, почему опаздываем», — заявил Михайлов. Эксперт считает, что требуются дополнительные вложения и, возможно, новые кадровые инициативы.

Военный обозреватель Влад Шлепченко добавил: методы противодействия космической разведке и связи противника известны. Россия умеет засвечивать некоторые радиолокационные спутники — иногда это даже получается случайно при борьбе с дронами. Над Крымом у противника регулярно оказываются засвеченными спутниковые снимки.

Однако Шлепченко указал на главную проблему: работа по системе Starlink означает прямое воздействие на американские объекты, что выводит конфликт на новый уровень.

«Если у нас связь на уровне 2023 года, а у противника уже 2026-й на дворе с восстановленными терминалами Starlink, то придётся что-то делать по спутниковой группировке», — подчеркнул эксперт.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru