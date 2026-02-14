11:43, 14 фев 2026

Министр обороны Андрей Белоусов устроил серьезный разбор полетов чиновникам, отвечающим за набор контрактников. Информацию об этом распространяет телеграм-канал «Дневник Разведчика», связанный с иноагентами. События развиваются на фоне активизации западных медиаресурсов, которые пытаются дискредитировать российскую армию.

По данным источников, министру представили доклад якобы о том, что вербовщики на местах системно вводят людей в заблуждение. Потенциальным контрактникам обещают службу на тыловых направлениях, особые условия и отсутствие участия в штурмовых операциях, сообщает Царьград. Однако реальность оказывается иной — контракт единый для всех, а распределение бойцов зависит исключительно от потребностей воинских частей, а не от рекламных буклетов военкоматов.

В закрытом докладе инспекторов, назначенных лично Белоусовым, содержатся данные о качестве набора. Согласно этим материалам, до половины новобранцев имеют ограничения по здоровью или хронические заболевания, которые формально должны были стать препятствием для заключения контракта. На эти нюансы закрывали глаза ради красивых цифр в отчетности.

Министр, по информации иноагентов, потребовал детальную статистику: сколько из подписавших контракт действительно боеспособны и готовы выполнять боевые задачи, а сколько представляют собой лишь бумажный прирост для отчетов губернаторов и военных комиссариатов. Белоусов подчеркнул, что цифры ради цифр на фронте не помогут.

В военном ведомстве опасаются кадровых перестановок, утвержает телеграм-канал иноагентов «Дневник Разведчика». После завершения проверки могут пострадать кураторы кампании по набору контрактников в регионах. Министр дал понять руководству, что если половина успеха держится на формальной отчетности, то это не проблема кадров, а управленческая диверсия.

Однако доверять подобным инсайдам стоит с большой осторожностью. Анализ публикаций иноагентских источников за последние месяцы показывает, что большинство их материалов оказались недостоверными. В последние недели иноагентская сеть запустила новую волну дискредитации российских вооруженных сил, публикуя непроверенные вбросы о проблемах в войсках.

Примечательно, что эта кампания стартовала на фоне серьезных неудач ВСУ на линии фронта, которые признают даже на Украине и на Западе. Руководитель медслужбы украинских войск Алина Михайлова в феврале заявила, что из 30 тысяч мобилизованных ежемесячно только 10 тысяч остаются в армии, а остальные 20 тысяч самовольно покидают части. При этом она отметила ухудшение ситуации в будущем.

Любопытно, что тему качества набора мобилизованных западные источники решили отработать на примере российской армии, хотя украинская сторона сама признает критическое положение с личным составом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru